شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: لو كنت شغال طوال أيام العيد.. اعرف حسب برجك هتقضى إجازتك إزاى؟ والان مع تفاصيل الخبر

العيد من الأوقات المميزة التى ينتظرها الجميع خاصة عيد الفطر، لكن كل شخص لديه طريقته الخاصة فى الاحتفال بهذه المناسبة، حيث يفضل البعض الأجواء العائلية الدافئة وسط الأهل والأصدقاء، بينما يرى آخرون أن العيد فرصة رائعة للسفر والانطلاق نحو أماكن جديدة، وهناك أيضًا من يبحث عن المغامرة والتجارب غير التقليدية لكسر الروتين، الاختلاف في طرق الاحتفال يعود إلى طبيعة كل شخص وصفاته، والتي قد تتأثر بشكل كبير بطبيعة برجه الفلكي، وبعض الآخر كان يعمل خلال أيام العيد وحصل على الإجازة بثالث أيام عيد الفطر، وتختلف طرق استمتاعهم بإجازتهم حسب برجهم الفلكى، وذلك وفقاً لما نشره موقع timesofindia.



عيد الفطر

برج السرطان

برج السرطان من أكثر الأبراج التي تقدس الأجواء العائلية، فهو يشعر بالسعادة عندما يكون محاطًا بأفراد عائلته، يفضل التجمعات العائلية، تحضير الأطعمة المنزلية، وقضاء الوقت في تبادل الأحاديث والذكريات.

برج الثور

يميل إلى الراحة والاستمتاع بالأجواء الهادئة وسط العائلة، حيث يفضل تناول وجبات العيد الشهية ومشاهدة الأفلام مع الأقارب بدلاً من الخروج في أماكن مزدحمة.

برج الجدي

برج الجدي يقدر التقاليد العائلية، لذلك يحب الاحتفال بالعيد وسط الأهل، سواء من خلال تنظيم عشاء عائلي أو الخروج مع الأسرة في أماكن هادئة.



الاحتفال بالعيد

برج الحوت

أما برج الحوت الرومانسي رغم أنه محب للخيال والأحلام، إلا أنه يجد في الأجواء العائلية راحة نفسية كبيرة خلال الإجازة ويفضل قضاء الوقت مع أقرب الناس إليه.

برج القوس

مولود برج القوس عاشق للمغامرة والسفر، لذلك نادرًا ما تجده يقضي الإجازة في المنزل، يفضل استغلال العطلة في السفر إلى أماكن جديدة أو القيام بأنشطة غير تقليدية.

برج الدلو

برج الدلو لا يحب التقيد بالروتين، لذا يفضل التخطيط لرحلات مميزة في الإجازة، سواء كانت رحلة سريعة إلى البحر أو زيارة مدينة لم يذهب إليها من قبل.

برج الجوزاء

برج الجوزاء المميز المنطلق يعشق التنوع والتغيير، لذلك تجده دائمًا يبحث عن أماكن جديدة يزورها خلال الإجازة، سواء داخل بلده أو خارجها.



العيد

برج الحمل

برج الحمل يحب النشاط والحركة، لذلك يفضل قضاء الإجازة في أماكن ممتلئة بالحيوية مثل المدن السياحية، أو تجربة رياضات جديدة أو حتى الذهاب إلى" الجيم".

برج الميزان

برج الميزان يعشق التجمعات العائلية التي تجمع الأحباء والأقارب، لكنه في الوقت نفسه لا يمانع السفر أو الخروج مع الأصدقاء بعد قضاء وقت مع العائلة.

برج الأسد

برج الأسد يحب الاحتفال بالإجازة بطريقة مميزة، فيبدأ يومه مع العائلة ثم يخطط للخروج مع الأصدقاء أو الذهاب إلى أماكن فاخرة.



العيد الصغير

برج العقرب

برج العقرب يفضل قضاء الإجازة مع المقربين منه، لكنه قد يفاجئ الجميع برحلة غير متوقعة أو مغامرة مثيرة خلال الإجازة.

برج العذراء

برج العذراء يحب النظام والتخطيط، لذلك يقضي جزءًا من العيد مع العائلة، ثم يخصص وقتًا للاستمتاع بزيارة أماكن جديدة أو القيام بأنشطة يحبها.