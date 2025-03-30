شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مش بيعرفوا يتصرفوا.. أبراج لا تستطيع تدبير أمورها زي هند بمسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

تتسم شخصية هند "ريهام عبد الغفور"، بمسلسل ظلم المصطبة بالمرأة قليلة الحيلة، التي لا تجيد تدبير أمورها ودائمًا قراراتها متخبطة ما دفعها لهروبها مع حسن "إياد نصار"، بعد طعنها لزوجها حمادة "فتحى عبد الوهاب"، الحل الذى لجأت إليه للتخلص منه بدلاً من أن تفكر فى حلول أخرى، وتتوافق شخصية هند مع بعض الأبراج الفلكية التي لا تستطيع تدبير أمورها، وهؤلاء نستعرضهم في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " parentfromheart".

مسلسل ظلم المصطبة.. أبراج لا تجيد تدبير أمورها مثل هند برج السرطان

يتسم مولود برج السرطان بالعديد من الصفات والتي منها العاطفية والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر من أي كلمة تردد على مسامعه، كما يتصف بالمزاجية وهذه الصفات تؤثر على قراراته التي قد يتراجع فيها بين اللحظة والأخرى وفقاً لمشاعره وأفكاره.

برج الحوت

يعرف مولود برج الحوت بشخصيته الحالمة، وحساسيته الشديدة، وحبه الشديد لعائلته كل ذلك يجعله يفكر كثيراً في أفكاره قبل تنفيذها حتى لا يتخذ قرارات خاطئة مما يتسبب في توتره وتخبطه طوال الوقت، لهذا لا يستطيع إتخاذ قرار صائب وأخير بشأن أي شيء في حياته، بالإضافة إلى إنه ضعيف الشخصية، لذلك دائماً ما يلجأ لأحد من أهل الثقة ليساعده على تدبير أموره.

برج الميزان

يتسم مولود برج الميزان بأن هوائى ومزاجى ودائماً ما يتردد في إتخاذ أي قرار في حياته المهنية والإجتماعية، لأنه يخشى من عواقب قراراته، ولهذا لا يستطيع إتخاذ أي قرار إلا بعد وقت طويل من التفكير.



مسلسل ظلم المصطبة





مشهد من مسلسل ظلم المصطبة

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