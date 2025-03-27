شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج تحب الشهرة مهما كان الثمن.. زى نسمة فى مسلسل عايشة الدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل عايشة الدور، المعروض على قناة ON، استحوذت نسمة "أميرة أديب" على الأنظار بطريقة غير متوقعة، فقد ادعت أنها صاحبة الجوابات التى ترسلها عايشة "دنيا سمير غانم" لمساعدة زملائها فى الجامعة وحل مشكلاتهم، هدف نسمة من هذا الخداع لم يكن سوى رغبتها الجامحة فى نيل الشهرة، وحتى لا يسرق أحد آخر الأضواء منها، مدفوعة بقدر كبير من الغرور والرغبة فى الاعتزاز بنفسها.

وفى الواقع هناك بعض الأبراج الفلكية التى تشبه نسمة فى حبها للأضواء والسعى وراء الشهرة، حتى لو كلفها ذلك الكثير، ونستعرض الأبراج التى قد تلجأ إلى أى وسيلة لتكون فى مركز الاهتمام، وفقًا لموقع "Astrotalk".



برج الأسدمواليد برج الأسد يعشقون الأضواء، فهم ملوك الدراما ومحبو الظهور فى أى مناسبة، يبحث الأسد دائمًا عن التقدير والإعجاب، وقد يلجأ أحيانًا إلى المبالغة فى أفعاله لجذب الانتباه، يتمتع بكاريزما تجعله محط الأنظار، لكنه قد يصبح أنانيًا إذا شعر أن نجمه بدأ فى الخفوت.



برج الجوزاءمواليد برج الجوزاء لديهم قدرة مذهلة على التكيف والحديث بسلاسة مع من حولهم، ما يجعلهم بارعين فى جذب الانتباه، يحبون الوجود فى قلب الأحداث ويفضلون أن يكونوا موضوع الحديث فى أى تجمع، رغبتهم فى لفت الأنظار قد تجعلهم يلجأون أحيانًا لتضخيم قصصهم أو إظهار أنفسهم فى صورة مثالية.



برج الميزانيعرف مواليد برج الميزان بجاذبيتهم الساحرة وقدرتهم الفطرية على كسب القلوب، يسعون لتحقيق التوازن فى حياتهم، لكن رغبتهم فى الحفاظ على صورتهم الاجتماعية قد تدفعهم إلى فعل أى شىء للبقاء فى دائرة الاهتمام، قد يستخدمون طرقًا ملتوية للوصول إلى الشهرة، خاصة إذا شعروا أنهم يتعرضون للتجاهل.



برج الحملمولود برج الحمل هو شخص جرىء ومغامر، لا يخشى المخاطرة لتحقيق أهدافه، لديه طموح كبير للنجاح والتميز، وغالبًا ما يسعى ليكون فى مقدمة المشهد، فى بعض الأحيان قد يختلق الحمل مواقف درامية أو يضخم إنجازاته للحصول على الإشادة والاعتراف الذى يطمح إليه.

على الرغم من أن مواليد برج الدلو يتمتعون بشخصية مستقلة ومبدعة، إلا أنهم أيضًا يحبون لفت الانتباه بطرق غير تقليدية، يسعون دائمًا لإبهار من حولهم بأفكارهم الفريدة ومعتقداتهم المختلفة، رغبتهم فى التميز تجعلهم أحيانًا يفتعلون مواقف ملفتة للنظر لضمان بقائهم فى دائرة الضوء.

برج الدلو

مسلسل عايشة الدور من بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، فدوى عابد، أحمد فاضل، أحمد عصام السيد، ومن إنتاج محمد أحمد السبكي. العمل من تأليف كريم يوسف، أحمد الجندي، أشرف نصر، ندى عزت، سامح جمال، نانسي عكيله، وإخراج أحمد الجندى.