شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل لام شمسية.. أبراج تميل للأنانية ومركزة مع نفسها بس زى طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لحظة من المكاشفة الحادة انفجرت نهال "ثراء جبيل" فى وجه طارق "أحمد السعدنى" خلال أحداث مسلسل لام شمسية، معبرة عن استيائها من تصرفاته، واتهمته بأنه يركز فقط على احتياجاته دون النظر إلى معاناة من حوله، سواء كانت معاناتها الشخصية أو مشاعر ابنه وزوجته.

جاء هذا الانفجار بعد مواجهة أخرى مع زوجته نيللى "أمينة خليل"، التى وجهت له نفس الاتهام، مشيرة إلى أنه لم يفكر سوى فى نفسه، متجاهلًا مشاعرها واحتياجات أسرته، أمام هذه الاتهامات، لم ينكر طارق الأمر، بل اعترف بصراحة بأنه لم يكن يحسن التصرف، وأقر بأنه اتخذ قرارات لم تكن الأفضل.

فى الواقع يمكن أن يكون الميل إلى التركيز على الذات والتصرف بشكل يبدو أنانيًا جزءًا من سمات بعض الشخصيات، ووفقًا لعلم الفلك هناك بعض الأبراج الفلكية التى يُعتقد أنها تميل إلى التفكير أكثر فى احتياجاتها الشخصية مقارنةً بمشاعر الآخرين، ورغم أن هذه الصفة ليست بالضرورة سلبية دائمًا، إلا أنها قد تؤدى إلى مشكلات فى العلاقات إذا لم يتم التعامل معها بحكمة.

وفى هذا التقرير نستعرض هذه الأبراج وفقًا لما أشارت إليها مايا ناجى خبيرة الأبراج..



برج الحملمواليد برج الحمل يميلون إلى التسرع فى اتخاذ القرارات، وغالبًا ما يركزون على أهدافهم الشخصية، إلا أن لديهم أيضًا جانبًا عاطفيًا يجعلهم مستعدين لإصلاح ما أفسدته تصرفاتهم.



برج الجدىيسعى مواليد برج الجدى دائمًا لتحقيق النجاح، وهو ما قد يدفعهم أحيانًا لإهمال مشاعر الآخرين دون قصد، لكنهم قادرون على التراجع والاعتراف بأخطائهم متى أدركوا تأثير أفعالهم.



برج الدلوعلى الرغم من ولائهم الكبير لأحبائهم، إلا أن رغبة مواليد برج الدلو فى تحقيق أهدافهم الشخصية قد تجعلهم يبدون أنانيين فى بعض المواقف، ومع ذلك فهم يمتلكون شجاعة المواجهة والاعتراف بالأخطاء.

برج الأسديشتهر مواليد برج الأسد بثقتهم العالية فى أنفسهم، مما يجعلهم أحيانًا يبدون وكأنهم يضعون احتياجاتهم فى المقدمة، ولكن فى المقابل، يتمتعون بكرم كبير وقدرة على الاعتذار عندما يدركون خطأهم، كما رأينا مع طارق الذى لم يتردد فى الاعتراف بمسئوليته.



طارق في مسلسل لام شمسية