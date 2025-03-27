شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل حكيم باشا.. أبراج ما بتفكرش فى كلامهم.. صراحتهم تحرج وتزعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب الفنانة سهر الصايغ دور "برنسة" فى مسلسل حكيم باشا المعروض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، وتتميز هذه الشخصية بصعوبة التعامل معها، حيث تعبر عن آرائها بحدة وتدبر المؤامرات لخلق مشاكل بين أشقائها وابن عمهم "حكيم باشا" مصطفى شعبان إليك بعض الأبراج التي نجد أن بعضها يشتهر بصراحته الشديدة وصعوبة التعامل معه، إليك أبرز هذه الأبراج وفقًا لما جاء في موقع timesofindia.

برج الحمل

يُعرف مواليد برج الحمل بصراحتهم المباشرة واندفاعهم، لا يترددون في التعبير عن آرائهم بصراحة، حتى لو كان ذلك قد يجرح مشاعر الآخرين، قد يعتبر البعض صراحتهم وقاحة، لكنهم يرونها صدقًا.

برج القوس

يتميز مواليد برج القوس بصراحتهم الشديدة وصدقهم، يقولون الحقيقة مهما كانت العواقب، ولا يحبون المجاملة الكاذبة، يتميزون بجرأتهم وعدم الخوف من شيء.

برج الثور

يفضل مواليد برج الثور قول الحقيقة في جميع الأمور ولكن أحيان يتم القول بطريقة صعبة وغير مقبولة ، يمتلكون قدرة كبيرة على إقناع الآخرين، يفضلون إخبار الآخرين بحقيقتهم بشكل مباشر بدلاً من الحديث عنهم من خلفهم

برج الجوزاء

مواليد برج الجوزاء يقولون ما في قلوبهم على الفور، ولا يعرفون كيف يجاملون أو يلطفون كلامهم، أيضًا قد يبدون ودودين وسهلي المعشر، لكنهم في الواقع ليسوا كذلك من الصعب التعامل معهم لأنهم شديدو الحساسية سيُغلقون قلوب الناس لأنهم يفتقرون إلى التعاطف.

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سهر الصايغ