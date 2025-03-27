شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل قهوة المحطة.. 6 أبراج بتحب قعدة القهوة والان مع تفاصيل الخبر

يعرض ضمن السباق الرمضانى مسلسل قهوة المحطة، وتتصاعد خلاله الأحداث المشوقة والمثيرة والدرامية أيضاً، وكلها تدور حول قهوة المحطة، المكان الذى يفضلة الكثير من الأشخاص، خاصة الشباب الذين يفضلون الجلوس عليها مع أصدقائهم وأحبائهم، لذا يستعرض الخليج 365 بعض الأبراج التى تفضل قعدة القهوة، وفقاً لموقع "timesofindia".



مسلسل قهوة المحطة

برج الثور

يعرف مواليد برج الثور بولائهم، ويُحبّون الحفاظ على صداقات وثيقة وزيارة أصدقائهم باستمرار، كما يُقدّر مواليد برج الثور دفء اللمة ويبذلون جهدًا للبقاء على اتصال مع محبيهم وأصدقائهم، فيجدون الملاذ فى الجلوس على القهوة مع الأصدقاء.

برج السرطان

السرطان برج حنون يُحب رعاية الآخرين، يستمتعون بقرب أصدقائهم، وكثيرًا ما يزورونهم لمشاركة الأوقات الجميلة، كما يُقدّر برج السرطان الروابط العاطفية ويجد متعة فى قضاء الوقت مع من يُحبّون، فى أى مكان حتى لو فى قهوة بلدى.



قاعدة القهوة

برج الميزان

مواليد برج الميزان اجتماعيون، يُحبّون التواجد مع الناس، يزورون أصدقائهم بانتظام، ساعيين إلى الانسجام والتوازن فى علاقاتهم، يجد الميزان السعادة فى اللحظات المشتركة، ويستمتعون بقضاء الوقت مع من يُحبّون.

برج القوس

يتميز مواليد القوس بروح المغامرة وحب استكشاف كل ما هو جديد، تمتد هذه الروح إلى صداقاتهم، حيث يزورون أصدقائهم باستمرار لممارسة أنشطة ممتعة، ويُقدّر القوس الحرية التى تأتى مع العلاقات الوثيقة.



قهوة بلدي

برج الحوت

يتميز مواليد برج الحوت بأنهم حالمين يُقدّرون العلاقات العميقة، غالبًا ما يزورون الأصدقاء لمشاركة الأحلام والمشاعر، يسعى الحوت إلى التقارب والتفاهم، مما يجعلهم رفقاء دائمين لأصدقائهم المقربين.

برج الدلو

يتميز مواليد الدلو بنهج فريد فى الحياة، وغالبًا ما يزورون الأصدقاء لإجراء محادثات شيقة ومشاركة أفكار مبتكرة، إنهم يُقدّرون التحفيز الذهنى الناتج عن قضاء الوقت مع أشخاص يُشاركونهم التفكير.