شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: رقية العسكرى فى مسلسل وتقابل حبيب برج إيه؟ 4 أبراج تميل للانتقام زيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض الفنانة نيكول سابا تجربة جديدة فى مسلسل وتقابل حبيب ضمن موسم دراما رمضان 2025، من خلال تجسيد شخصية "رقية السكرى"، وتُعد هذه الشخصية واحدة من أكثر الشخصيات تعقيدًا فى المسلسل، حيث تتسم بطابع انتقامي واضح ودوافع سلبية تدفعها للسعي وراء تصفية الحسابات.

وعلى الرغم من أن السعى للانتقام ليس سمة إيجابية، فإن علم الفلك يشير إلى أن بعض الأبراج الفلكية تمتلك ميلًا أكبر لهذا النوع من التصرفات، خاصة عند الشعور بالأذى أو الظلم، فى هذا السياق، نستعرض أبرز الأبراج المعروفة بحب الانتقام وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة، خبير علم الفلك.

برج الحمل.. الانتقام بدافع العاطفةيمتلك مواليد برج الحمل طبيعة عاطفية شديدة، ما يجعلهم يشعرون بالأذى بسرعة، عندما يتعرضون للخيانة أو الظلم، يشتعل غضبهم سريعًا، وعلى الرغم من قدرتهم على المسامحة أحيانًا، إلا أن الحمل قد يلجأ للانتقام كوسيلة لاستعادة كرامته. يتميز مواليد هذا البرج بتخطيط دقيق وانتظار اللحظة المناسبة للرد.

برج الثور.. الانتقام بصبر وإصراربرج الثور من الأبراج التى لا تنسى بسهولة، عندما يشعر مواليد هذا البرج بالإهانة، فإنهم لا يتسرعون في الانتقام، بل يفضلون الانتظار بصبر حتى تأتي الفرصة المثالية. يمتلكون إصرارًا هائلًا على تنفيذ خططهم بعناية، ما يجعل انتقامهم مؤثرًا وقويًا، لكنهم في الوقت نفسه، قد يظهرون جانبًا رحيمًا إذا لمسوا ندمًا حقيقيًا من الطرف الآخر.

برج الأسد.. الانتقام لاستعادة الكرامةبالنسبة لمولود برج الأسد، الكبرياء هو كل شيء، إذا تعرضوا للظلم أو الإهانة، فإنهم يسعون للانتقام بهدف استعادة مكانتهم وهيبتهم، مواليد برج الأسد يميلون إلى الانتقام العلني، حيث يرغبون في إظهار قوتهم أمام الجميع، لكن في بعض الأحيان، يكون رد فعلهم سريعًا وعاطفيًا، مما يجعلهم يندمون لاحقًا على قراراتهم المتسرعة.

برج الجدي.. الانتقام بحسابات دقيقةمواليد برج الجدي لا يتركون الإساءة تمر مرور الكرام، يتميزون بالتخطيط طويل الأمد، حيث يدرسون خطواتهم بعناية لضمان أن انتقامهم سيكون فعالًا، لا يلجأون للعنف أو المواجهة المباشرة، بل يفضلون الانتقام من خلال التأثير على حياة خصومهم بشكل غير مباشر، مما يضمن لهم الشعور بالانتصار.



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