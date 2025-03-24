شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج موهوبة فى الفن زى فاروق بمسلسل حسبة عمرى.. أبرزها برج الحوت والان مع تفاصيل الخبر

يعمل فاروق بمسلسل حسبة عمرى مهندس ديكور ويهوى فن النحت، لكن زوجته هند كانت تمنعه من ممارسة هواياته المفضلة طوال سنوات الزواج، ولكنه بعد زواج ابنته المقربة له أعلن تمرده عليها وقرر أن يعود لممارسة فن النحت من جديد في منزله، ويوجد العديد من الأبراج التي تحب ممارسة الفنون بشكل عام وفن النحت بشكل خاص، نستعرضهم في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " astrotalk".

مسلسل حسبة عمرى.. أبراج موهوبة في الفن والنحتبرج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالعديد من الصفات والتي منها ميله للعيش في الخيال، الذى يساعده على إبتكار أفكار مبدعة ومميزة في فن النحت كما يتخذ هذا النوع من الفن للتعبير عن نفسه .

برج الميزان

يُعرف مولود برج الميزان بالعديد من الصفات، ومنها حبه الشديد للفن والجمال وحرصه على تحقيق التوازن في كل شيء حوله، كما يتسم بالإبداع لذلك فهو نحات مبدع من الدرجة الأولى.

برج الأسد

يحب مولود برج الأسد أن يعيش تحت الأضواء ويستغل موهبته الفنية في أن يظهر قدراته ونفسه أمام الآخرين، لذلك يستغل فن النحت ليبدع ويبتكر وينحت العديد من التماثيل المختلفة.

برج الثور

يشتهر مولود برج الثور بالصبر والاهتمام بأدق التفاصيل، لذلك فهو متفوق في الحرف التي تتطلب الدقة والتفاني، كالنحت والفخار وصناعة المجوهرات كما يعكس حبه للجمال والجودة في أعماله الفنية.

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مسلسل حسبة عمرى