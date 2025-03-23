شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل حسبة عمري.. 3 أبراج ترفع شعار زوجة واحدة لا تكفي.. أبرزها برج الدلو والان مع تفاصيل الخبر

في الحلقة السابعة من مسلسل حسبة عمري، الذي تقوم ببطولته النجمة روجينا ويعرض ضمن موسم رمضان 2025، تم تسليط الضوء على قضية اجتماعية حساسة تتعلق بتعدد الزوجات، حيث تناولت الحلقة التداعيات النفسية والاجتماعية لهذه الظاهرة، موضحة كيف يمكن أن تؤدي إلى انهيار العلاقات الزوجية، وتفكك الأسرة، خاصة عندما يقرر الأب الزواج مرة أخرى على زوجته وأم أطفاله.

المسلسل أظهر بشكل واقعي كيف تتفاقم المشكلات الأسرية وصولًا إلى الانفصال، في ظل غياب التفاهم والشعور بالخذلان.

ومن منظور علم الفلك، يعتقد بعض علماء الأبراج أن هناك سمات شخصية تجعل بعض الأبراج أكثر ميلًا لتعدد الزوجات مقارنةً بالالتزام بعلاقة واحدة. بعض الأشخاص، خاصةً الذين يتسمون بالانفتاح العاطفي والقدرة على إدارة العلاقات المتعددة، قد يجدون هذا النوع من الارتباط مناسبًا لهم. في هذا السياق، نستعرض أبرز الأبراج التي يُقال إنها تمتلك ميولًا لتعدد الزوجات، وفقًا لموقع "City Magazine".

يتميز مواليد برج الدلو بقدرتهم الفريدة على التواصل مع مختلف الشخصيات وإدارة العلاقات المتعددة دون شعور الأطراف الأخرى بالإهمال. هم يعشقون التجارب العاطفية الجديدة ويميلون إلى التنوع في علاقاتهم، إذ لا ينجذبون فقط للجمال الجسدي بل يقدرون الذكاء والشخصية الفريدة. بالنسبة لهم، تعدد الزوجات قد يكون وسيلة للتعبير عن مشاعرهم بطرق متعددة.

برج الدلو

على الرغم من أن برج الجدي يُعرف بالالتزام والانضباط، إلا أن طاقته الكبيرة وطموحه الدائم تجعله في بعض الأحيان يميل إلى البحث عن شركاء متعددين. يمتلك الجدي قدرة عالية على التعامل مع الضغوط والمسؤوليات، ما يمكنه من إدارة علاقات متعددة في آن واحد. برج الثور

الثور من الأبراج التي تتسم بالحسية والعاطفة الجياشة، مما يجعله يميل إلى تعدد التجارب العاطفية. قد يشعر برج الثور أن شريكًا واحدًا لا يكفي لإشباع رغباته العاطفية والجسدية، خاصةً مع طبيعته التي تميل إلى التملك. في بعض الحالات، يرى برج الثور في تعدد الزوجات وسيلة لتلبية احتياجاته دون الشعور بالتقييد.

برج الجدي

مسلسل حسبة عمري يناقش قضايا اجتماعية هامة من خلال أداء مميز من النجمة روجينا، بمشاركة كل من عمرو عبد الجليل، محمود بزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق، وعمر رزيق، تحت قيادة المخرجة مي ممدوح وتأليف محمود عزت، ومن إنتاج Inspire Studios Productions.