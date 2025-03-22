شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل الغاوي.. رجال أبراج تبحث عن زوجة تشبه والدتهم مثل شمس والان مع تفاصيل الخبر

رافقت فاطمة شمس في رحلة الإسكندرية بعد الإبلاغ عن ياسر عزت ومحمود عبد المغنى ومروة عيد خلال الحلقة 6 من مسلسل الغاوي بطولة النجم أحمد مكي، والذى يعرض على قناة on من إخراج ماندو العدل، وإنتاج سينرجى، وأوضح شمس لها أنه يرغب فى تكوين عائلة والزواج من امرأة تشبه والدته، ويعتقد أن شخصية شمس تشبه بعض الأبراج الفلكية المرتبطة بوالدتها وتبحث دائمًا عن شريكة حياة تشبهها، وهؤلاء نستعرضهم في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "pinkvilla".

رجال أبراج بدور على شريكة حياة تشبه والدته مثل شمس في مسلسل الغاوي برج السرطان

يحب رجل برج السرطان عائلته ويعمل طوال العمل على حمايتهم واسعادهم، ولأن عاطفى للغاية دائماً ما يحرص على تقدير مشاعرهم، ويفضل الجلوس في منزله لفترة طويلة وأفضل وقت يقضيه في حياته هو الذى يجلس فيه بين أسرته، ولهذا عندما يبحث عن زوجة تشبه والدته.

برج الحوت

يتسم رجل برج الحوت بالعاطفية الشديدة، كما يتمتع بشخصية إجتماعية مرحة، ومع ذلك فأنه يفضل أن يجلس أغلب الوقت في المنزل بين أسرته التي يقدرها، ولأنه مرتبط بوالدته إرتباط شديد، فأنه يبحث عن زوجة تشبهها.

برج العذراء

يحرص مولود برج العذراء دائماً على تحقيق المثالية في كل شيء سواء في حياته المهنية أو الاجتماعية، ولأنه يرى الصورة المثالية في والدته، فأنه يبحث عن زوجة تشبهها حتى يستطيع التعامل معها.

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مسلسل الغاوي