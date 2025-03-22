شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج متهورة في قراراتها زي حمادة كشري بمسلسل ظلم المصطبة والان مع تفاصيل الخبر

تتسم شخصية حمادة كشري "فتحى عبد الوهاب"، خلال أحداث مسلسل ظلم المصطبة بالمتهورة، حيث دائمًا لديه ردود أفعال سريعة تجاه أي شيء، ما دفعه لضرب زوجته هند "ريهام عبد الغفور" في بطنها وهى حامل وتسبب في غضبها حتى لم تتمالك نفسها وطعنته بالسكين وأدى تعديه عليها إلى إجهاضها.

ويعتقد أن شخصية حمادة كشري "فتحى عبد الوهاب"، في مسلسل ظلم المصطبة تتوافق مع بعض الأبراج الفلكية، التي تتسم بالتهور في قراراتها ونستعرضهم في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia.indiatimes".

أبراج متهورة في قراراتها زى حمادة كشري في مسلسل ظلم المصطبة برج الحمل

يتميز برج الحمل، أول برج في دائرة الأبراج، بجرأته وروحه المفعمة بالحيوية، ويتمتع بشخصية قيادية بالفطرة، والثقة بالنفس، وجميع هذه الصفات تدفعه لإتخاذ قرارات سريعة، دون تفكير في العواقب المحتملة.

برج الجوزاء

يُعرف الجوزاء بقدرته على التكيف وسرعة بديهته وفضوله الفطرى وذكائه الحاد، وإتخاذه قرارات سريعة دون الاستماع لوجهات نظر أي شخص في حياته أو حتى التفكير في تأثير هذه القرارات فيما بعد.

برج القوس

يتمتع مولود برج القوس بروح المغامر والثقة بالنفس، وإتخاذ قرارات سريعة تتوافق مع رغبته في خوض تجارب جديدة، كما لا يخشى المخاطر، وتشجعه نظرته المتفائلة على الاندفاع لاغتنام الفرص.

برج الأسد

يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات منها الثقة بالنفس وإتخاذ القرارات السريعة، دون تفكير، وغالبًا ما يحث الآخرين على اتباع نهجه.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025





اعتداء حمادة كشري على زوجته فى مسلسل ظلم المصطبة

