شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم السبت 22 مارس: لا تنفرد بقراراتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها تمتعه بشخصية قيادية ذكية والطموح الذى ليس له حدود والثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها تمتعه بروح مرحة وحرصه على التواجد بدائرة الضوء والتفاخر بممتلكاته التي تحتوى على قطع باهظة الثمن.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان رامى عياش، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تتسرع في إتخاذ أي قرار خاص بعملك اليوم حتى لا تشعر بالندم بعد ذلك، كما عليك بالتعاون مع زملائك في كل شيء.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تنفرد بقراراتك الخاصة بحياتك الأسرية وأطلع شريك حياتك عليها طوال الوقت، حتى يشعر بإهتمامك بأرائه وحبك له.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

تخلص من أفكارك السلبية ومارس تمارين التأمل بشكل يومى حتى تشعر بالاسترخاء والسعادة مع مرور الوقت.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يستمر في ممارسة تمارين التأمل حتى يحسن من حالته المزاجية.