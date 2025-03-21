شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل حسبة عمري.. 4 أبراج تصلح للعمل بمجال الصحافة والكتابة مثل هاني شقيق هند والان مع تفاصيل الخبر

يلعب هانى الشخصية التى يجسدها الفنان على الطيب فى مسلسل حسبة عمرى دور صحفى وناقد فنى، والذى يظهر خلال الحلقات وهو يعمل بمهنية وضمير ويحاول الوقوف بجانب شقيقته هند، ومن وحى شخصية هانى بمسلسل حسبة عمرى، نستعرض في هذا التقرير، أبراج تصلح للعمل بمجال الصحافة، وفقاً لما ذكره موقع " timesofindia.indiatimes".

مسلسل حسبة عمرى.. أبراج تصلح للعمل بمجال الصحافة برج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بطبيعته الديناميكية والحازمة، كما يتمتع بالشغف والشجاعة اللازمتين للعمل في مجال الصحافة، كما يتمتع بشخصية قيادية وروح المغامرة التي تساعده على العمل في مجال التقارير الإخبارية .

برج الجوزاء

يتمتع مولود برج الجوزاء بمهارات تواصل ممتازة وفضول يدفعه للبحث وراء الأشياء الغامضة، وقدرة على التكيف مع المواقف المختلفة ويستمتع باكتشاف مجموعة متنوعة من الموضوعات الغامضة.

برج الأسد

يتمتع مولود برج الأسد بشخصية قيادية بالفطرة، وثقة بالنفس، مما يجعله مناسب للعمل في إنجاز التقارير الإخبارية كما يتمتع بموهبته الإبداعية ورغبته في الحصول على التقدير تدفعه إلى التفوق في عالم الصحافة، وحرصه الدائم على تحقيق العدل تساعده على نقل الأخبار بصدق ومنافسة زملائه.

برج الميزان

يُعرف مواليد برج الميزان بدبلوماسيتهم ونزاهتهم وقدرتهم على رؤية وجهات نظر متعددة، و هذه السمات تجعلهم صحفيين فعالين يمكنهم تقديم معلومات متوازنة وغير متحيزة، كما يتعاونون مع زملائهم ويكونون علاقات قوية في عملهم وشعورهم الدائم بضرورة تحقيق العدل يساعدهم على تغطية القصص الإخبارية بصدق وأمانة.

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مسلسل حسبة عمرى