شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الجمعة 21 مارس: تخلص من العوائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات والتى منها تمتعه بشخصية قيادية مميزة، كما يتصف بالصبر الطويل الذى يساعده على تحمل الصعوبات.

برج الثور فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الثور بالثقة بالنفس وإتقان عمله ورومانسى ودبلوماسى فى تعامله مع من حوله، كما يتصف بحبه لعائلته ويتسم بالأناقة أيضاً.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان جورج كلونى، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

تخلص من العوائق التى تحول بينك وبين تحقيق المكاسب التى تحلم بها، كما عليك بوضع خطة تساعدك على التفوق فى عملك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

لا تنفعل على شريك حياتك طوال الوقت وحاول أن تحتويه وتنصت له حتى تفهمه وتستطيع أن تتعامل معه وتحسن علاقتك به.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، واحرص على تناول عصير فواكه خالٍ من السكر حتى تحافظ على رشاقتك مع مرور الوقت.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة أن يتحكم فى أعصابه عند تحدثه مع شريك حياته ولا ينفعل عليه ويضع أفكارا جديدة حتى ينجح فى عمله.