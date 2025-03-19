شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل ظلم المصطبة.. 3 أبراج شكاكة التعامل معاها بحذر شديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر النجم فتحى عبد الوهاب فى شخصية جديدة "حمادة" من خلال مسلسل ظلم المصطبة، الذي يتعامل بشكل مرفوض مع زوجته النجمة ريهام عبد الغفور، من الضرب والإهانة والشك بسبب رجوع خطبيها القديم من السفر، لذلك يستعرض ”الخليج 365” خلال السطور التالية بعض الأبراج التى يميل رجالها إلى الشك وعدم الثقة، مما قد يجعل التعامل معهم صعبًا وفقًا لما أوضحه سليمان سماحة خبير علم الفلك.

برج العذراء

يُعرف رجل برج العذراء بشكوكه العميقة وغيرته الشديدة، يميل إلى التحليل المفرط وتفسير الأمور بطريقة سلبية، قد يكون من الصعب إرضائه وكسب ثقته، أيضًا يشتهر بتحليله الدقيق وانتقاده المستمر، قد يميل إلى الشك فى قدرات الآخرين ونواياهم، يسعى دائماً للكمال، مما قد يجعله غير راضٍ عن أي شيء.

برج الثور

يميل رجل برج الثور إلى التملك والسيطرة، مما قد يجعله يشك فى نوايا الآخرين، قد يكون عنيدًا وغير متسامح، مما يزيد من صعوبة التعامل معه، يميل إلى الغيرة الشديدة.

برج الميزان

رجل برج الميزان غيور لدرجة الشك، حيث من الممكن أن تجعله الغيرة يبحث خلف شريكة حياته، فهو شخص شكاك جدًا وكثير الشكوك في تصرفات المقربين وغير المقربين.

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ظلم المصطبة