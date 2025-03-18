شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: فتحى عبد الوهاب فى مسلسل ظلم المصطبة برج إيه؟ 4 أبراج تميل إلى القسوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى الحلقات الأولى من مسلسل ظلم المصطبة، الذى يُعرض ضمن مسلسلات النصف الثانى من رمضان 2025، برزت شخصية "حمادة"، التى يجسدها الفنان فتحى عبد الوهاب، كرمزٍ للقسوة والصرامة، يتعامل حمادة بحدة مع المحيطين به، وحتى مع أسرته وأولاده، مما يعكس طباعًا يتسم بها بعض الرجال المنتمين لأبراج فلكية معينة، والذين يميلون إلى الحزم الشديد وربما القسوة في تعاملهم مع الآخرين، وفى هذا التقرير نستعرض أبرز هذه الأبراج، وفقًا لما جاء في موقع India Today..

برج الحمل.. الصرامة والاندفاع

رجل الحمل يتمتع بشخصية حادة وعصبية، تجعله سريع الغضب والانفعال، قد يكون قليل الصبر مع أبنائه، ويميل إلى الصراخ عند فقدانه السيطرة على الموقف، يتوقع منهم أن يمتلكوا نفس طاقته وحيويته، وعادة ما يفرض رأيه بقوة، غير متقبل للاختلافات، مما يجعله يبدو قاسيًا في نظرهم.

برج الأسد.. الهيمنة والسيطرة

يتمتع برج الأسد بكاريزما قوية تجعله قائداً بالفطرة، لكنه قد يكون متسلطًا فى علاقاته العائلية، يسعى إلى فرض سيطرته على أبنائه، ويتوقع منهم الكمال في كل شيء، عدم تسامحه مع الأخطاء، إلى جانب مقارنته المستمرة بينهم وبين الآخرين، قد يخلق لديهم شعورًا بالإحباط والضغط الدائم لتحقيق توقعاته العالية.

برج الجدي.. الحزم دون عاطفة رجل برج الجدي معروف بصرامته وجديته المفرطة، فهو يضع قوانين صارمة داخل منزله ويتوقع من الجميع الالتزام بها دون استثناء، قد يكون شديد الانتقاد لأبنائه، ويركز على الإنجازات أكثر من المشاعر، مما يجعله يبدو باردًا وعاطفيًا بدرجة أقل. عدم إظهاره لمشاعره يجعل العلاقة بينه وبين أبنائه تبدو جامدة وجافة، ما قد يؤدي إلى خلق فجوة عاطفية بينهم.

برج العذراء.. النقد والتحكميتميز رجل برج العذراء بشخصيته التحليلية الدقيقة، لكنه قد يتحول إلى ناقد قاسٍ عندما يتعلق الأمر بعائلته. يسعى إلى تحقيق المثالية، ما يجعله غير متسامح مع أخطاء أبنائه. قد يلجأ إلى فرض سيطرته بأسلوب التحكم والتلاعب، كما أنه يميل إلى إخفاء مشاعره، مما يخلق لديهم إحساسًا بعدم الأمان والبعد العاطفي عنه.



فتحي عبد الوهاب

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