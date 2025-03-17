شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل الغاوي.. 4 أبراج تحب تربية الطيور زي شمس العدوى والان مع تفاصيل الخبر

يلعب النجم أحمد مكى في مسلسل الغاوى شخصية شمس العدوي الذى يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويغوى تربية الطيور، وهناك أبراج تحرص على تربية الطيور والتي نستعرضها في هذا التقرير، وفقًا لما ذكره موقع "pinkvilla".

مسلسل الغاوى.. أبراج تحب تربية الطيور زى شمس برج العذراء

يشتهر مولود برج العذراء باهتمامه بالتفاصيل، وخاصة فيما يخص تربية الطيور حيث يهتم بهم من تنظيف مكانهم ووضع طعامهم وعرضهم على طبيب بيطرى حتى يهتم بصحتهم، كما يفضل قضاء الكثير من وقته معهم.

برج الثور

يقدر برج الثور الحيوانات الأليفة والطيور، ويحرص على تربيتهم في منزله، حيث تشعره بأجواء هادئة في منزله، كما يتخذ من الطيور أصدقائه له ويتحدث معهم عن كل ما يمر به في حياته.

برج الدلو

يُعرف عن مواليد برج الدلو باستقلاليتهم كما يحرصون على تكوين علاقات قوية مع الحيوانات الأليفة والطيور، ومن ناحية أخرى، يوفر للطيور الشعور بالحرية ويحرص على تعليم ببغائه كلمات يرددها حتى يتفاعل معه.

برج الجدي

يُعرف برج الجدي بطموحه وشخصيته العملية، كما يميل للعمل الجاد، ورغم أن جدوله مزدحم بالعديد من الأعمال إلا إنه دائماً ما يسعى للجلوس مع طيوره عندما يعود للمنزل ليطمئن عليهم ويرعاهم.

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