شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الأحد 16 مارس: أعلن الهدنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها تمتعه بشخصية مستقلة لذلك يكره الروتين، ودائمًا ما يبحث عن حلول وأفكار مختلفة.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها حبه للحياة وتفاؤله الدائم، وحرصه على التسوق في المحلات التجارية المختلفة، كما يحب الحياة.

مشاهير برج القوس

ومن مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

حاول أن تحسن علاقتك بزملائك حتى تعمل في بيئة هادئة مستقرة خالية من المشاكل تساعدك على إبتكار العديد من الأفكار المختلفة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تثير المشاكل مع شريك حياتك بشكل يومى وحاول أن تعلن هدنة بينك وبينه حتى تحسن علاقتك به، وتشعر بالسعادة معه مع مرور الوقت.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على تناول الخضروات والفواكه حتى تحصل على العناصر الغذائية الهامة، التي تحتاج إليها، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية.

وتوقعات علماء الفلك لبرج القوس خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة، أن يتوقف عن إثارة المشاكل بينه وبين شريك حياته، ويحسن علاقته بزملائه في العمل.