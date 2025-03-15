شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل وتقابل حبيب.. أبراج بتدور طول الوقت على شريك حياة زي تونة وبيبو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشهد كوميدي جمع بين الفنانة إيمان السيد والفنانة بدرية طلبة في مسلسل وتقابل حبيب، المعروض ضمن دراما رمضان 2025، في ظهورهما في الحلقة الثالثة عشرة وهما يبحثان عن عريس، وتوجد أبراج فلكية دائمًا ما تبحث عن شريك حياة، وهؤلاء نستعرضهما فى هذا التقرير، وفقًا لما ذكره خبير علم الفلك سليمان سماحة فى حديثه معنا، وهم:

برج السرطان

يعتبر برج السرطان رمز العاطفة والدفء العائلي، حيث يُعرف مواليد هذا البرج بحبهم العميق لأسرتهم ورغبتهم في تكوين بيت مستقر وآمن، أيضًا يبحث مولود برج السرطان عن شريك يقدم له الحب والإحتواء، ويرى الزواج فرصة لتكوين بيئة مليئة بالحب، وغالبًا ما يكون مخلصًا وشريكًا يعتمد عليه.

برج الثور

يتميز مواليد برج الثور بحبهم للثبات والاستقرار في كل جوانب حياتهم، وخاصة في العلاقات العاطفية، يسعى مواليد برج الثور لبناء علاقة قائمة على الثقة والإحترام، ويفضل الزواج كخطوة ضرورية لتحقيق الأمان العاطفي والمادي، وهو مستعد لبذل الجهد للحفاظ على نجاح العلاقة.

برج الجدي

يُعرف مواليد برج الجدي بطبيعتهم العملية والمثابرة، ولكنهم يُخفون قلبًا دافئًا يتوق للاستقرار العاطفي يرى مواليد برج الجدي الزواج كجزء من خططهم المستقبلية لتحقيق التوازن بين العمل والحياة يبحثون عن شريك يكون داعمًا لهم .

برج الحوت

أما مواليد برج الحوت، فهم رومانسيون وحالمون يحبون الحب ويحرصون على التواصل العاطفي العميق، ويبحث مولود برج الحوت عن علاقة زوجية مليئة بالمودة والتفاهم، ويعطي الأولوية لإسعاد شريكه و يرى في الزواج وسيلة لخلق حياة متناغمة ومليئة بالحب.

برج الميزان

يعرف عن مولود برج الميزان بحبه للإنسجام والسلام، مما يجعله يسعى دائمًا للحفاظ على توازن العلاقات ويسعى جاهدًا لجعل العلاقة مليئة بالرومانسية والهدوء.



إيمان السيد وبدرية طلبة



مسلسل وتقابل حبيب

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025