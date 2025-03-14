شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل إخواتي.. 4 أبراج ملهاش حظ فى الارتباط العاطفى ودايماً بتفركش والان مع تفاصيل الخبر

"مش يمكن حد عاملنا عمل عشان ميعشلناش راجل" جملة قالتها النجمة نيللى كريم خلال أحداث مسلسل إخواتي وتشاركها البطولة روبى وكندة علوش وجيهان الشماشرجى، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى حول أربع شقيقات تتسبب 3 منهن فى قتل زوج الرابعة، وفى هذا السياق نستعرض أبرز الأبراج الفلكية التى تفشل فى العلاقات العاطفية دائماً، وهى حسب ما ذكره موقع timesofindia..

برج السرطان

يعرف مواليد برج السرطان بحساسيتهم العاطفية، وبينما يبذلون قصارى جهدهم في العلاقات الرومانسية، فإنهم غالبًا ما يواجهون الرفض والانكسار عندما لا يبادلهم شريكهم الحب بنفس الطريقة، كما أن خوفهم من الرفض والهجر قد يجعلهم حذرين للغاية، مما قد يجعلهم يفوتون فرصة العثور على الحب الحقيقي، غالبًا ما يتمسك مواليد برج السرطان بالعلاقات لفترة أطول مما ينبغي على أمل تحسن الأمور وهذا بدوره يقلل من فرصهم في إقامة علاقة سعيدة وصحية.

برج العذراء

يتسم برج العذراء بالكمال، فهو يضع معايير عالية لنفسه وللآخرين، وهذا قد يجعل العثور على الحب أمرًا صعبًا بالنسبة له، وغالبًا ما يبالغ فى تحليل المواقف، مما يجعله يشك فى نفسه وفى شريكه، وغالبًا ما يركز برج العذراء أيضًا على عيوب شريكه، بدلاً من تقديرها، مما يتسبب في حدوث مشاجرات واحتكاكات في علاقاته، كما أنه حذر للغاية بشأن الإنفتاح، مما يجعله يخسر فرصة العثور على الحب.

برج الميزان

يفضل الأشخاص المولودون في هذا البرج الفلكى التوازن والانسجام في جميع جوانب الحياة، بما في ذلك علاقاتهم، فإنهم رومانسيون بطبيعتهم ويسعون إلى شراكة مثالية؛ وقد يؤدي هذا إلى خيبات الأمل، ويمكن أن يكون مواليد الميزان أيضًا مترددين ويكافحون من أجل الالتزام بشريك واحد، ويمكن أن يؤدى هذا إلى فقدانهم لعلاقة محتملة وفشلهم في العثور على الحب.

برج الجدى

برج الجدى طموح وعملى ورغم أنه يريد شركاء مخلصين، إلا أنه قد يعطي الأولوية لعمله وحياته المهنية على علاقاته، وهو ما قد يجعل شركاءه يشعرون بالإهمال وعدم الحب، فالجدي أيضًا من محبي الكمال، وهذا قد يزيد من إجهاد علاقاتهم حيث يتعرض شركائهم للانتقاد باستمرار، وعندما يتعلق الأمر بالعلاقات الرومانسية، فإن الجدي متحفظ بطبيعته، وهذا قد يجعل العثور على شريك مناسب والحب أمرًا صعبًا بالنسبة له.

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