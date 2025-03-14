شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 14 مارس: احرص على الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها تمتعه بشخصية اجتماعية مرحة، لذلك يمتلك العديد من الأصدقاء، كما يحب التسوق وشراء الكثير من البضائع.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بصفات أخرى منها العصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان، كما يحب شريك حياته ويخلص له.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

الاسترخاء لبعض الوقت ووضع أفكار جديدة يساعدان فى الوصول لهدفك فى أسرع وقت، وإياك والتراجع عن هدفك مرة أخرى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

اصطحب شريك حياتك فى نزهة عائلية، حتى تشعر معه بالسعادة والحب وتحسن علاقتك به، واحرص على التقرب من أطفالك واحتوائهم دائماً.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، واتبع نظاما غذائيا مناسبا لك حتى تخسر الدهون الزائدة التى اكتسبتها الفترة الماضية حتى تصبح رشيقا.

مواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يسترخى لبعض الوقت، ويضع أفكارا جديدة تساعده على النجاح والتفوق.