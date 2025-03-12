شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل وتقابل حبيب.. أبراج لا يمكن أن تنسى الإساءة زي ليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ليل الحسيني هي شخصية جديدة تقوم بدورها النجمة ياسمين عبد العزيز من خلال مسلسل وتقابل حبيب المعروض على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية وضمن دراما رمضان 2025، كانت ليل الشخصية الطيبة المهذبة ولكنها لا تنسى الإساءة أو تترك حقها، لذلك يستعرض الخليج 365 خلال السطورالتالية بعض الأبراج الفلكية التى تصر على استعادة حقوقها، وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا بشخصية عنيدة لا تنسى الإساءة بسهولة ففي الحلقات السابقة قامت نيكول سابا " روكا" بالتعدى عليها بالضرب وحين إتاحة الفرصة لـ"ليل" قامت بصفعها بالقلم.

إليك بعض الأبراج التي تعرف بذاكرتها القوية ولا يمكن أن تُنسى الإساءة أو أذي تعرضت إليه وفقًا لما اشارت إليها مايا ناجي خبيرة الأبراج.

برج العقرب:

يُعرف برج العقرب بشخصيته الغامضة والقوية، وهو لا ينسى الإساءة أبدًا، ويسعى العقرب دائمًا لاستعادة حقه، وقد يلجأ إلى الانتقام إذا شعر بالظلم.

إن ذاكرة برج العقرب قوية جداً، فهو يتذكر كل التفاصيل، ولا ينسى أي إساءة مهما كانت صغيرة.

برج الثور:

يتميز برج الثور بعناده وإصراره، وهو لا يتنازل عن حقوقه بسهولة، قد يستغرق الثور وقتًا طويلًا لاستعادة حقه، ولكنه لن يستسلم حتى يحصل عليه، يصبر برج الثور كثيراً، ولكنه عندما ينفد صبره، فإنه يصبح عنيداً جداً، ولا يتنازل عن حقه مهما كانت الظروف.

برج الأسد:

يُعرف برج الأسد بكبريائه وعزته، وهو لا يقبل الإهانة أو الظلم، يسعى الأسد دائمًا للحفاظ على كرامته، إن برج الأسد لا ينسى الإساءة، ولكنه قد يسامح إذا شعر بالندم من الطرف الآخر

برج الجدي:

يتميز برج الجدي بحكمته وصبره، ولكنه لا ينسى الإساءة، يسعى برج الجدي دائمًا لتحقيق العدالة، وقد يلجأ إلى القانون إذا لزم الأمر، إن برج الجدي لا يحب المواجهات، ولكنه لن يتنازل عن حقه مهما كانت الصعوبات



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ليل وروكا