شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: أبراج تتأقلم بصعوبة مع الانتقال لبيت جديد زى سلمى فى مسلسل الشرنقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعرض مسلسل الشرنقة ضمن سباق دراما رمضان على شبكة قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يتناول العديد من القضايا الاجتماعية.

ومع تطور الأحداث، تنتقل سلمى "مريم الخشت" إلى منزل جديد مع زوجها حازم النشار "أحمد داود"، لكنها تواجه صعوبة في التأقلم مع المكان الجديد، كما تجد نفسها عالقة بين الحنين إلى منزلها القديم وصعوبة التأقلم مع التغيير.

وفي هذا السياق، يستعرض الخليج 365 بعض الأبراج التي تواجه تحديات كبيرة عند الانتقال إلى منزل جديد، وفقًا لما ذكره موقع India Today:

بعض الأبراج التي تجد صعوبة في التأقلم عند الانتقال إلى منزل جديد برج الثور

يحب برج الثور النظام والروتين، والانتقال إلى مكان جديد يخل بهذا النظام، يشعر بالقلق والتوتر عند تغيير بيئته المألوفة، يفضل البقاء في منطقة الراحة الخاصة به، بالإضافة إلى أنه شخص عاطفي لأبعد الحدود لذلك يصعب عليه ترك الذكريات بسهولة.

برج السرطان

يرتبط برج السرطان عاطفياً بالمكان الذى يعيش فيه، يجد صعوبة في ترك ذكرياته وعلاقاته في المكان القديم، أيضًا يحتاج إلى وقت طويل للتأقلم مع المكان الجديد، وبذل الطاقة للتعود والاستمتاع بالمكان، دائما يفكر في الماضي.

برج الجوزاء

يميل برج الجوزاء إلى الإفراط فى التفكير والقلق بشأن التفاصيل الدقيقة، عند الانتقال إلى منزل جديد، يخطط ويفكر في كل جانب من جوانب الانتقال، مما يزيد من شعوره بالتوتر.



منزل جديد



سلمى وحازم

سلمي