شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 6 أبراج مندفعة وردود فعلها انفعالية زى ميار بطلة مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفى هذا السياق يستعرض ”الخليج 365” فى السطور التالية الأبراج الأكثر عصبية، وفقًا لما أشار إليه سليمان سماحة، خبير علم الفلك.

برج الحمل

يُعرف مواليد برج الحمل بحماسهم الشديد وطاقتهم العالية، لكنهم قد يميلون إلى العصبية والاندفاع فى بعض الأحيان، مما يجعلهم غير قادرين على أن يسيطروا على انفعالاتهم أو تصرفاتهم بسهولة.

برج الأسد

يتمتع مواليد برج الأسد بشخصية قوية ومسيطرة، وقد يظهرون العصبية عندما يشعرون بالتهديد أو الإهانة من بعض الأشخاص أيًا كانت صلة القرابة بينهما، تجد أن برج الأسد يحاول أن يدافع عن نفسه بطريقة عصبية تتسبب فى حدوث مشاكل بالرغم من أنه شخصية طيبة القلب محب لمساعدة الآخرين.

برج الميزان

يُعرف مواليد برج الميزان بشدة عواطفهم وقوة شخصيتهم، وقد يميلون إلى العصبية والانتقام عندما يشعرون بالظلم، في هذه الحالة يصعب عليهم التحكم في مشاعرهم أو تصرفاتهم.

برج الثور

رغم تميزه بالطموح والغرور إلا أنه ينفعل بشده ولا ينس الخلاف مع الآخرين بسهولة، ودائمًا يسعى من أجل الانتقام واخذ الحق، لا يمكن السيطرة عليه في أي موقف يثير غضبه.

برج الجوزاء

تأتي عصبية مولود برج الجوزاء الشديدة وفقًا لحالته المزاجية، كأنها قرار نابع من داخله، لكن تأتي بقوة في حالة حدوث أي موقف يجعله يشعر بالإهانة أوالتقليل.

برج القوس

برج القوس من الأبراج النارية التى تنفعل كثيرًا، وتهدأ سريعًا، لكن يصعب السيطرة عليه فى المواقف الصعبة، عندما ينفعل القوس لا ينتهى به الأمر إلا أن ينتقم.



قلبى ومفتاحه