شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: ليل الحسيني في مسلسل وتقابل حبيب برج إيه؟ 4 أبراج تشبه شخصيتها والان مع تفاصيل الخبر

تتسم ليل الحسينى التي تجسد شخصيتها النجمة ياسمين عبد العزيز، بحرصها على استقرار حياتها الزوجية، وحبها الشديد لزوجها وخلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب تكتشف فيما بعد بأن زوجها تزوج من أخرى، لتطلب منه الإنفصال بعد ذلك، وتشبه شخصية ليل الحسينى بـ مسلسل "وتقابل حبيب"، بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".

ليل الحسيني في مسلسل وتقابل حبيب ممكن تكون برج إيه؟ برج الحمل

برج الحمل من الأبراج النارية المعروفة بطبيعتها الإندفاعية التي لا تقبل الهراء، وتحب عملها وصادقة في معاملاتها مع الجميع، فإذا شعر بأنه يتم خداعه أو البعض لا يحترمه، فأنه على الفور يقدر كبرياءه ولا يسامح أي شخص لا يحترمه، ولأنه يتسم بالجرأة والمباشرة فأنه يتخذ قرار الإنفصال على الفور.



بوستر مسلسل وتقابل حبيب

برج القوس

برج القوس من الأبراج المغامرة والمحبة للحرية والاستقلال ودائماً ما يبحث عن التجارب المثيرة كما لا يحمل الضغائن لأحد لكنه لا يسمح لأى شخص بأن يقلل منه، لذلك دائماً ما يتخلص من أي شخص لا يبادله نفس التقدير والإحترام.



ياسمين عبد العزيز

برج الجدى

يتمتع مولود برج الجدي بشخصية عملية كما يعرف عنه طموحه وإنضباطه وتركيزه على تحقيق أهدافه، وإهتمامه بعلاقاته مع الآخرين، وإخلاصه لهم، ولكن إذا لم يجد من حوله لا يبادلوه نفس المشاعر فأنه ينفصل عنه على الفور.



النجمة ياسمين عبد العزيز

برج الدلو

يتسم مولود برج الدلو بالاستقلالية وعدم التقليد، و غالبًا ما يتبنى مولود برج الدلو رؤية مثالية للعالم ويفضل أن يحيط بأشخاص يشاركونه نفس مشاعره وإهتماماته وإذا شعر بأن أحد الأشخاص لا يبادله نفس المشاعر والإحترام فأنه لا يتردد في الإبتعاد عنه.

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مسلسل وتقابل حبيب

يعرض مسلسل وتقابل حبيب على قناة DMC في تمام الساعة 8 ونصف مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 1:30 ظهراً، ويعرض على DMC دراما في تمام الساعة 6 مساء، والإعادة الأولى 4 ونص صباحا، والإعادة الثانية 9 ونصف صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقى، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.