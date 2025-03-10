شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج أحلامها بتتحول واقع زي نجلاء في مسلسل إخواتي وعندها حدس عالي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل إخواتي ضمن الأعمال الرمضانية 2025، بطولة كل من نيللي كريم وروبي وكندة علوش وجيهان الشماشرجي، ويتناول الكثير من الأحداث الكوميدية والاجتماعية المختلفة التي يتعرض لها الأخوات، وتجسد جيهان الشماشرجي شخصية "نجلاء"، التي تمتلك قدرة غامضة على رؤية أحداث تتحقق لاحقًا في الواقع. فخلال الحلقات الأولى من المسلسل، حلمت بثلاث رؤى، سرعان ما تحولت إلى حقيقة.
وفي الواقع، هناك بعض الأبراج الفلكية التي تتميز بحدس قوي، وقدرة على التقاط الإشارات الخفية، وأحيانًا تتحقق رؤاها بشكل مدهش. وفقًا لـ Times of India، هذه أبرز الأبراج التي تمتلك هذه الموهبة:
برج العذراءعلى الرغم من أن برج العذراء عقلاني بطبعه، إلا أن قوة ملاحظته الشديدة تجعله قادرًا على التنبؤ بما سيحدث بناءً على التفاصيل الصغيرة التي يلتقطها. لديهم قدرة على قراءة لغة الجسد والإشارات غير اللفظية، مما يمنحهم إحساسًا قويًا بالمواقف والأشخاص، وغالبًا ما تتحقق توقعاتهم لأنهم يرون الأمور بوضوح أكثر من الآخرين.
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