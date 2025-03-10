شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 4 أبراج بيدلعوا زوجاتهم زي عابدين في مسلسل إخواتي.. عملة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

رغم حضوره الخاطف كضيف شرف في حلقتين، نجح "عابدين" في مسلسل إخواتي في نيل إعجاب الكثير من الفتيات بشخصيته التي جمعت بين الحنان والقوة العاطفية، وهو الدور الذي أبدع في تقديمه الفنان محمد ممدوح، رغم نفور زوجته منه في البداية، إلا أن أسلوبه الدافئ وطريقته الصبورة والمخلصة في التعامل معها جعلته يكسب تعاطف الجمهور، حتى بدأ البعض يتساءل: "عابدين برج إيه؟". وفي هذا السياق، يستعرض الخليج 365 بعض الأبراج التي تتسم بنفس الصفات المميزة لعابدين الذي أخلص لحب فتاته رغم زواجها ورفضها وتفنن في محاولة إسعادها في اللحظات القصيرة التي جمعتهما.



روبي وتايسون

برج السرطان

برج السرطان يمتلك شخصية حساسة، ولا يخاف أن يعبر عن مشاعره خاصة لمقربين منه، ومن يحبهم بصدق يعتبر أمامهم مثل الكتاب المفتوح، بجانب معاملته السخية معهم وارتباطه القوي بهم.

برج الحوت

يعد برج الحوت من أكثر الأبراج رقة وحبا لشريك حياته، كما يحب الحوت قضاء الوقت مع الأشخاص المفضلين لديه ومن يثق بهم، وحتى لو باعد بينهم الزمن، تجده بنفس الشغف والحب الذي يزيد يوماً بعد يوم.



ابراج فلكية

برج الميزان

الرومانسية والرقة والحنان، صفات مولود برج الميزان، الذي يتباهى بعشقه لمن يحب، ولا يخجل من التعبير عن حبه طوال الوقت وأمام الجميع، وأيضاً من السهل أن تحب الميزان بسبب طبيعته الراقية، حيث يجد أنه من السهل أن يحب الآخرين، بغض النظر عن مدى قربه منهم.



الأبراج والحب

برج العذراء

رجل برج العذراء مثل العملة النادرة، يحب المودة ويتعامل برحمه مع شريكة حياته، لا يضغط عليها أبداً، يسمع لها طوال الوقت، ويحاول جاهداً تلبية احتياجاتها، وإذا طلب الأمر يفديها بروحه وحياته.