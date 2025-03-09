شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: 5 أبراج أسرتها أولولية زى ميار بطلة مسلسل قلبى ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

تجسد النجمة مى عز الدين في مسلسل قلبى ومفتاحه دور ميار الزوجة التي طلقت من زوجها ثلاث مرات ويهدد زوجها بحرمانها من طفلها إذا لم تتزوج وتطلق لتعود له مرة أخرى ولحب ميار لطفلها ولرغبتها في الاستقرار توافق على طلبه وتتزوج بالفعل من محمد عزت الذى تقع في حبه وتفكر كيف تستطيع التخلص من سجن زوجها السابق أسعد وتهديده لها، وتتوافق شخصية ميار مع العديد من الأبراج المعروفة برومانسيتها وحبها لأطفالها وهؤلاء نستعرضهم في التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".

أبراج رومانسية زى ميار في مسلسل قلبى ومفتاحه برج السرطان

يعتبر برج السرطان نموذجًا مثاليًا للتفاني الأسري، فهو يفضل العيش في منزل مليء بالحب والأمان، ودائماً ما يميل للجلوس في منزله بين أفراد أسرته الذين يقدرهم ويحبهم .

برج الثور

يقدر برج الثور التقاليد والعيش في استقرار، لذلك فهو يعتز بالطقوس العائلية ويداوم عليها حيث تساعده على تقوية علاقته بأفراد عائلته،

برج الجدى

الأسرة هي أهم شيء بالنسبة لبرج الجدي، الذى دائماً ما يتحمل مسئوليتهم ويحرص على التواجد معهم أغلب الوقت، كما يحب شريك حياته ويحرص على تحسين علاقته به.

برج العذراء

يحب برج العذراء أفراد عائلته ويحرص على التواجد معهم أغلب الوقت، كما يسعى لتحقيق كل شيء يشعرهم بالسعادة، ويقدم المشورة الصادقة لهم ويتسم بالرومانسية ويحرص على تقوية علاقته بشريك حياته.

برج الحوت

يتسم مولود برج الحوت برومانسيته فهو يحب شريك حياته ويحرص على تقوية علاقته به، ويفضل الجلوس لفترة طويلة مع أفراد عائلته ويقدم لهم الدعم والحب غير المشروط.



مسلسل قلبى ومفتاحه



مى عز الدين وآسر ياسين فى مسلسل قلبى ومفتاحه



مى عز الدين

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