شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 9 مارس: لا تتراجع عن قرارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج السرطان بالعديد من الصفات، والتى منها حبه الشديد لعائلته وقدرته على تحمل المسئولية كما يميل أحياناً للجلوس فى الأماكن الهادئة.

برج السرطان فى حظك اليوم

يتسم مولود برج السرطان بصفات أخرى منها الرومانسية والمزاجية وميله للعيش في الخيال لبعض الوقت والحساسية الشديدة التي تجعله يتأثر بأى كلمة تردد على مسامعه.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الفنانة نوال الزغبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج السرطان وحظك اليوم على الصعيد المهنى

حارب من أجل الوصول لهدفك ولا تتراجع عن أي قرار اتخذته حتى تصل للمنصب الذى تحلم به طوال الوقت.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تقلق أو تتوتر عند تغير مشاعر الحبيب تجاهك ولكن تحدث معه حتى تفهم لماذا تغير تجاهك خلال هذه الفترة حتى تتخذ قرارك النهائي تجاهه.

برج السرطان حظك اليوم على الصعيد الصحى

لا تغوص في الأفكار السلبية ومارس تمارين اليوجا بشكل يومى حتى تشعر بالهدوء والراحة النفسية، كما عليك أن تجلس مع أصدقائك في بعض الوقت.

برج السرطان وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج السرطان خلال الفترة المقبلة، أن لا تقلق أو تتوتر وتخلص من أفكارك السلبية وحاول أن تصل لهدفك.