شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الأحد 9 مارس: استغل وقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مولود برج الأسد بالعديد من الصفات والتي منها الطموح والثقة بالنفس التي تصل لحد الغرور، كما يتسم بشخصية قيادية.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها حرصه على التواجد بدائرة الضوء وشراء قطع باهظة الثمن، ويتصف بالرومانسية والروح المرحة.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تجلد نفسك طوال الوقت، وبدلاً من ذلك حاول أن تحسن من أدائك في العمل، وتستغل وقتك في إنجاز العديد من المهام المطلوبة منك.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

لا تحاول السيطرة دائماً على شريك حياتك وأنصت له حتى تفهم مشاعره، ولا تنفعل عند مناقشته في أي أمر حتى لا تشعل فتيل الخلافات بينكما.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

احرص على شرب بين وجبتى الفطار والسحور، حتى تشعر بالحيوية والنشاط، وإياك والإفراط في تناول السكريات.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

يجب على مولود برج الأسد خلال الفترة المقبلة، أن يتعامل بحكمة وهدوء مع شريك حياته، ولا يجلد نفسه طوال الوقت.