شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 9 مارس: إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتفانى برج الدلو في اسعاد الآخرين، فهو إنسان حساس للغاية، يرى نفسه في مساعدة من حوله، حيث يعمل بإخلاص شديد ولا يمل النجاح وتحقيق الأهداف، يحب اللون الأزرق الفاتح واللون الفضي.

برج الدلو فى حظك اليوم

أصحاب برج الدلو يفكرون ويحللون الأحداث جيدًا، ويمتلكون حب المعرفة، وغالبًا ما يكون أصحاب برج الدلو مفكرين يمتلكون الطاقة والدفء والرغبة العميقة في إنجاز الأشياء.

مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير برج الدلو الفنانة ليلي مراد، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهنى

حاول أن تحصل اليوم على إجازة حتى تقدر على تجاوز هذه المشاعر والطاقة السلبية التى يكون لها تأثير سىء تحديداً على مستوى العمل.

حظك اليوم لبرج الدلو على الصعيد العاطفى

الحبيب يمر بأزمة نفسية بسبب بعض الضغوط العصبية التى يمر بها، حيث يحتاج منك الشعور بالتعاطف له، ومحاولة تفهم ما يزعجه، وربما تشعر بالضيق قليلاً من هذه الحالة التى وصل إليها الحبيب إلا أنه عليك الوقوف إلى جواره.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحى

عليك أن تحذر من النظام الغذائى الذى تتبعه حالياً، لأن تناول الوجبات السريعة ودون حساب له تأثير سئ عليك، لذا يجب أن تخضع إلى نظام غذائى صحى وستشعر بفارق كبير سواء على مستوى وزنك أو صحتك فى فترة قصيرة.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الدلو الفترة المقبلة

الخيارات كلها مفتوحة أمامك اليوم، فلا تتسرع فى إتخاذ قرارات قد تكون لها تأثير سئ عليك، استمع إلى نصائح من حولك ولا تكابر، فعليك أن تعرف أن الوضع الحالى لك من الممكن أن يتحسن كثيراً ولكن بقليل من التفكير الصحيح.