شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 9 مارس: صحتك جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الثور يتميز بالقوة والثقة في النفس والبساطة في التعامل مع الآخرين، و يدرس كل المواقف ويحللها بشكل دقيق، ويعمل بإخلاص ولا يعطى فرصة لغيره وصبور صلب يتحدث بالمنطق والعقل.

برج الثور فى حظك اليوم

صفات مواليد برج الثور عديدة منها العناد، والغيرة على الحبيب، فليس لها حدود ولكنه يستخدم فيها العقل، ومحب حالم حساس يحب الإخلاص ويكره الخيانة والكذب .

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنان جورج كلوني، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

هناك بعض الأخطاء التى وقعت بها مؤخراً، من الأفضل أن تهتم بكل هذه التفاصيل الصغيرة التى من شأنها أن تؤثر عليك سلباً فيما بعد.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

لقاء قريب مع حبيب قديم قد يكون سبباً فى اشعال الحب بينكما من جديد، عليك أن تراعى فترة الغياب، وتعيد ترتيب الأوراق إذا كنت تنوى الرجوع إليه.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

أوضاعك الصحية جيدة إلى حد كبير، فقط عليك أن تهتم بصحتك أكثر من ذلك، وتحصل على قسط وافِ من النوم، كذلك يجب أن تكون هادئ ولا تستجيب للإنفعالات التى مررت بها مؤخراً.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات سواء على مستوى العمل أو الأصدقاء، حاول أن تستغل كل الفرص التى ستكون متاحة لك فى الفترة المقبلة.