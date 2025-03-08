شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم السبت 8 مارس: استشر أهل الخبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور من أكثر الأبراج التي تعرف بالشجاعة وحسن التعاون والتعامل مع الآخرين كما يحب ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى ويتمتع بثقة بالنفس.

برج الثور في حظك اليوم

برج الثور من أكثر الأبراج الناجحة في عمل خطة جيدة للسفر والاستمتاع به بالإضافة إلى أن الثور من الأبراج الرومانسية العاشقة ويتمتع بالصبر الطويل.

مشاهيربرج الثور

ومن مشاهير برج الثور الفنانة نانسي عجرم ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني

برج الثور يجيد العمل تحت ضغط أيضا محب للمشاريع، لكن هو بحاجة إلى استشارة أهل الخبرة في المشروعات الخاصة به قبل اتخاذ أي قرار مادي.

برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي

الإحترام المتبادل هو أساس أي علاقة سواء كانت علاقة صداقة أو علاقة عاطفية، لذا علاقته بالآخرين ناجحة ومستمرة لفترة طويلة

برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي

برج الثور من الأبراج العاشقة للأطعمة والحلوي التي تتسبب في زيادة وزنه لذا فهو بحاجة إلى مراقبة طعامه حتى يخسر وزنه الزائد الذى اكتسبه الفترة الماضية.

برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

‏يتوقع علماء الفلك لمولود برج الثور أن يكون هناك بعض التغيرات فى الأمور التي تساعده في الحصول على جزء كبير من المال وتحقيق أرباح ملموسة من المشروعات الخاصة.