شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الأسد.. حظك اليوم الجمعة 7 مارس: أنت مدمن عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مولود برج الأسد جدير بالثقة، لطيف ومتميز، ولكن توقعاته من نفسه عالية جدًا، كما يتميز مولود برج الأسد بالقيادية وحرصه على التواجد دائماً فى دائرة الضوء، كما يتمتع بروح مرحة وتفاؤل دائم.

برج الأسد فى حظك اليوم

يتسم مولود برج الأسد بصفات أخرى منها الأناقة والإفراط فى تناول الطعام والشجاعة والثقة بالنفس التى تصل لحد الغرور، الأمر الذى يجعل البعض ينفر منه.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنانة منة شلبى، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهنى

من الضرورى أن تتوخى الحذر فى مكان عملك اليوم، فأنت تميل إلى نسيان أن المكاتب الحديثة بها حجرات مفتوحة حيث تكون كل الحدود فى رأسك ولا يوجد مفهوم للخصوصية، إن التكتم ضرورة أساسية قد تتجاهلها اليوم وستدفع الثمن فى حياتك المهنية إذا لم تكن حذرًا.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد العاطفى

يمكنك أن تتواصل بشكل جيد مع كل شخص تقابله اليوم لكن هذا لا يعنى أنه يمكن أن يكون شريكًا مثاليًا لك، سيكون من المبكر جدًا أن نسمى ذلك "حبًا من النظرة الأولى" لشخص قد تنجذب إليه، تراجع خطوة إلى الوراء وابدأ فى تحليل كيف كانت الأمور وكيف ستكون فى المستقبل إذا مضيت قدمًا مع هذا الشخص فى الحياة.

برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحى

اليوم قد تشعر بطاقة وحيوية تدفعك لممارسة الأنشطة البدنية بحماس، مما يجعله وقتًا مثاليًا للبدء بروتين رياضى جديد أو الاستمرار فى نمط حياة صحى، ومع ذلك لا تتجاهل إشارات جسدك، فقد تحتاج إلى منح نفسك بعض الراحة إذا شعرت بالإرهاق، حاول الاهتمام بنظامك الغذائى وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات للحفاظ على نشاطك، واحرص على شرب كمية كافية من الماء لتعزيز صحتك العامة.

برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لقد كنت تشعر بالقلق والحزن على مدار الأيام القليلة الماضية، واليوم أنت مستعد لاتخاذ نهج أكثر استباقية فى التعامل مع المشكلة، تحتاج إلى البحث بعمق لفهم مكان المشكلة بالضبط، واليوم هو أفضل يوم لبدء العملية، كما أن اليوم مناسب للتخطيط لبعض المشاريع التى تجاهلتها لفترة طويلة.