شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الحمل.. حظك اليوم الجمعة 7 مارس: لا تخجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتميز مواليد برج الحمل بالطموح والكرم والاستقلال والشجاعة والحماس، كما أنهم ينظرون إلى كل علاقة بسخاء، وخاصة الصداقة، في بعض الأحيان يكونون أيضًا غير صبورين ومتقلبين المزاج ويغضبون بسهولة بسبب طبيعتهم سريعة الانفعال.

برج الحمل فى حظك اليوم

مواليد برج الحمل يتميزون بشخصياتهم الفريدة والجادة، يعتمد عليهم فى الأمور التى تحتاج إلى تفكير وإبداع، برج الحمل النارى يبدأ يوم 21 مارس ويستمر حتى يوم 19 أبريل.

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل الفنان ياسر جلال، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهنى

لقد كنت تضع الأساس لبعض المهام المهمة فى العمل، واليوم ستبدأ هذه المهام فى إثمارها، ومع ذلك فإن الخطر الحقيقي هو أن تفشل في التعرف على العلامات وتصاب بالإحباط والكسل، إن تقليل الجهد في هذه المرحلة يمكن أن يفسد حقًا كل العمل الجيد الذي قمت به من قبل، لذا فأنت بحاجة بالفعل إلى تكثيف جهودك.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفى

ستلتقي بشخص من ماضيك كانت تربطك به علاقة وثيقة، قد يشكل هذا اللقاء بداية جديدة، إما بتغيير ديناميكيات علاقتك الحالية أو تجديد العلاقة القديمة، انتبه لمشاعرك بدلاً من إخفائها وستستمتع بيوم أفضل.

برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحى

مارس التأملات والتمارين الروحية لتحرير نفسك من الهموم والضغوط النفسية التى كانت سببًا كبيرًا فى معاناتك، قد يؤدى القيام بذلك إلى تغيير نظرتك للحياة، اشترك فى باقات اللياقة البدنية وستجد أنه من الفعال والمريح القيام ببعض التمارين المتناغمة.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

هناك الكثير من الأحداث من حولك والتى تستهلك انتباهك ووقتك، لا تضيع وقتك فى أمور تافهة بل ركز فقط وعندها فقط ستجد تدفقًا من الطاقة الحرة، إذا وجدت ذلك، فستجد الذهب فى حياتك لا تخجل، انظر بعناية وتصرف قبل فوات الأوان، مفتاح النجاح بالنسبة لك هو تحديد الأولويات.