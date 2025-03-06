شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل جودر 2.. 4 أبراج بتسامح وبتنسى زى شهرزاد أبرزهم برج الحوت والان مع تفاصيل الخبر

تتسم شخصية شهرزاد في مسلسل جودر 2 بالذكاء وطيبة القلب والتسامح ما جعلها تطلب من شهريار أن يعفو عن السياف والجارية بعد أن خاضوا في عرضها واتهموها بالباطل بخيانة شهريار، الذى بحث وتأكد من براءتها، وشخصية شهرزاد التي تتسم بالتسامح تتشابه مع بعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع "baselinemag".

أبراج بتسامح وبتنسى زى شهرزاد برج الميزان

يتسم مولود برج الميزان بالدبلوماسية في التعامل والحرص على تحقيق العدل دائماً، كما يسعى لتحقيق التوازن والسلام في حياته ويقدر ويفهم وجهات النظر المختلفة، لكنه لا يتأثر بهم عند حكمه على أي شيء في حياته، ولأنه يحب أن يعيش في سلام وهدوء دائماً ما يسامح من أساء إليه.

برج الدلو

يعتبر برج الدلو من الأبراج المعروفة بشخصيتها المستقلة ودائماً ما يحب أن يفكر خارج الصندوق ويميل لفهم كل شيء حوله، ولا يتسرع في الحكم على الآخرين، ودائماً ما يسامح وينسى ويفتح صفحة جديدة مع الآخرين.

برج القوس

يُعرف مولود القوس بروحه المغامرة وعقله الفلسفي، وحبه للتسوق والتنزه كما يعرف عنه تسامحه، واستعداده دائماً لفتح صفحة جديدة مع من أساء إليه.

برج الحوت

يتسم مولود برج الحوت بطبيعته المتعاطفة وبشخصية الاجتماعية الحالمة، وبروحه المرحة، التي تجعله يتقبل جميع الأراء وينفتح على جميع الأفكار والتجارب الجديدة كما يعرف عنه بأنه لديه استعداد دائماً لمسامحة من حوله .



شهريار يتحدث مع زوجته شهرزاد



مسلسل جودر 2



مشهد من مسلسل جودر 2



