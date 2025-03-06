شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل وتقابل حبيب.. أبراج ما بتعرفش تخبى الزعل جواها زى "ليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل وتقابل حبيب تطورات مثيرة زادت من جرعة التشويق للمشاهدين، حيث بدأت ليل، التى تجسدها النجمة ياسمين عبد العزيز، فى الشك بسلوك زوجها يوسف، الذى يؤدى دوره النجم خالد سليم، وبمجرد أن ينتاب "ليل" الشك أو الغضب أو الإحباط من زوجها فإنها تواجهه فورًا لأنها لا يمكنها كتم انفعالاتها أو التظاهر بأنها على ما يرام.

في هذا السياق تواصل ”الخليج 365” مع سليمان سماحة خبير علم الفلك، لمعرفة الأبراج الفلكية التي تُعرف بصراحتها الشديدة وعدم قدرتها على إخفاء مشاعرها، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالزعل والانفعالات العاطفية.

برج الحمل

مواليد برج الحمل يتمتعون بطبيعة نارية ومندفعة، مما يجعلهم يعبرون عن مشاعر الغضب أو الزعل بشكل فوري ومباشر، لا يترددون في إظهار استيائهم، وقد يكون ذلك مصحوبًا بتصرفات اندفاعية أو كلمات حادة، لكنهم سريعو المصالحة بمجرد أن يهدأ الموقف.

برج الأسد

يحب مواليد برج الأسد أن يكونوا محور الاهتمام، وعندما يشعرون بالإهانة أو التجاهل، لا يترددون فى التعبير عن استيائهم بوضوح، قد يظهر غضبهم بشكل درامى أو عن طريق لفت الانتباه بأساليب تعبيرية قوية، حيث يرفضون الشعور بالتقليل من شأنهم.

برج الجوزاء

يشتهر مواليد برج الجوزاء بتقلب مزاجهم وقدرتهم الفائقة على التعبير عن أنفسهم، عندما يشعرون بالزعل، فإنهم يفضلون استخدام الكلمات للتعبير عن مشاعرهم، وقد يلجأون إلى الجدال أو النقاش الحاد لإيصال وجهة نظرهم بوضوح، مما يجعل من الصعب عليهم كتمان مشاعرهم.

برج القوس

مواليد برج القوس معروفون بصراحتهم الشديدة وعدم قدرتهم على إخفاء مشاعرهم، عندما يشعرون بالحزن أو الغضب، فإنهم يميلون إلى التعبير عنه بشكل مباشر وصريح، وقد يلجأون إلى السخرية أو الفكاهة للتعبير عن استيائهم.

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ياسمين عبد العزيز