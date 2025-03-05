شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل حكيم باشا.. أبراج بتخاف من الحسد أبرزها الثور والسرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طل علينا النجم مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا، المذاع ضمن السباق الرمضاني في دراما 2025 ليجسد شخصية تحمل في طياتها مزيجًا من الواقعية والخرافة.

وفي مشهد لافت، يظهر "حكيم باشا" وهو يتفاعل مع عمته سلوى خطاب التي يخشى من حسدها، مقتنعًا بأنها تمتلك عينًا نافذة في هذا السياق.

ويستعرض اليوم الخليج 365 خلال السطور التالية أبراج تخاف من الحسد وفقًا لما أشار إليها خبير علم الفلك سليمان سماحة.

برج الثور الوسواس والخوف المالي

يتصدر برج الثور قائمة الأبراج الأكثر خوفًا من الحسد، يتسم مواليد هذا البرج بالوسواسية، والخوف الشديد على صحتهم وأموالهم، يميلون إلى تفسير أي مشكلة تواجههم على أنها نتيجة للحسد.

برج السرطان الرعب من الحسد والخوف من التصريح

يشعر مواليد برج السرطان برعب حقيقي من الحسد، يميلون إلى إخفاء ممتلكاتهم وإنجازاتهم خوفًا من العين، غالبًا ما يعانون من الصداع والتعب الجسدي،ودائمًا يعتقدوا أن السبب الرئيسي وراء كل ذلك الحسد، كثرة التفكير تمنعهم من الاستمتاع بحياتهم

برج الأسد إخفاء التفاصيل والخوف من الفشل

على الرغم من ثقتهم بأنفسهم، لكن يعتقد مواليد برج الأسد أن الحسد هو سبب إخفاقاتهم يدفعهم هذا الاعتقاد إلى إخفاء تفاصيل حياتهم عن الآخرين، يخافون من ان الحسد هو سبب حزنهم الدائم.

برج الدلو التفكير الزائد والعزلة

يتسم مواليد برج الدلو بالإبداع والتمرد، ولكنهم يميلون إلى التفكير الزائد في الحسد يؤدي هذا التفكير إلى عزلتهم وعدم مشاركة إنجازاتهم مع الآخرين.

لا يتحدثون عن حياتهم مع أقرب الأشخاص لهم.

برج الجدي إخفاء الخوف وعدم الإعلان عن السعادة

مواليد برج الجدي من الأبراج الذين يخفون بعص تفاصيل حياتهم من الحسد، كما يخشوا الإعلان عن أخبارهم السعيدة خوفًا من تعرضهم للحسد.



النجم مصطفي شعبان