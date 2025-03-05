شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل شهادة معاملة أطفال.. أبراج رجالها توكسيك فى العلاقات زى عبد الستار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال ضمن سباق دراما رمضان 2025 من بطولة النجم محمد هنيدى، حيث يجسد شخصية المحامى عبد الستار الكف، ومن خلال متابعة الأحداث بدأ فى معاملة زوجته بطريقة سامة، وفى هذا السياق نستعرض خلال السطور التالية أبراج رجالها توكسيك فى العلاقات العاطفية، وفقًا لما جاء فى موقع marriage.

برج الحمل

رجال برج الحمل معروفون باندفاعهم وتنافسيتهم الشديدة، قد يتجلى ذلك فى صورة عدوانية أوعدم تعاطف مع الآخرين، قد يتجاوزون حدود الآخرين ويسببون الأذى النفسى.

برج الجوزاء

رجال برج الجوزاء قد يظهرون سلوكًا غير متسق وقد ينخرطون فى النميمة أو التلاعب، قد يواجهون صعوبة فى الالتزام، مما يؤذى الآخرين عاطفيًا.

برج الأسد

رجال برج الأسد قد يصبحون أنانيين ومتفاخرين بأنفسهم، وقد يظهرون الغطرسة والحاجة إلى الاهتمام والإعجاب المستمر، إذا لم يشعروا بأنهم من الأولويات، فقد يجعلون الآخرين يشعرون بعدم الأهمية.

برج الجدى

رجال برج الجدى مدفوعون وطموحون للغاية، لكن رغبتهم فى النجاح قد تؤدى أحيانًا إلى إدمان العمل، قد يهملون العلاقات الشخصية، وقد يصبحون مسيطرين وقد ينتهى بهم الأمر إلى الإساءة العاطفية، إذا لم تسر الأمور وفقًا لطريقتهم الخاصة.



محمد هنيدي



شهادة معاملة أطفال 3

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