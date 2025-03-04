شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: نساء 4 أبراج مصحصحة لجوزها وعندها الحاسة السادسة زي سلمى في مسلسل الشرنقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض مسلسل الشرنقة منافسة قوية ضمن مسلسلات رمضان 2025، حيث يجمع بين التشويق والإثارة في إطار درامي مشوّق، تتصاعد الأحداث عندما تبدأ سلمى، التي تؤدي دورها مريم الخشت، بالشك في تصرفات زوجها حازم النشار، الذي يجسد شخصيته أحمد داوود، بعد أن شهدت تغيرًا ملحوظًا في وضعه المالي وسلوكياته اليومية.

تراودها الشكوك حول كيفية حصوله على المال واتصالاته المشبوهة، بينما تزداد قناعتها بأنه يخفي شيئًا ما. وبالفعل، تكشف الأحداث أن شكوكها في محلها، إذ يتورط حازم في أنشطة غير قانونية لجمع الأموال، مما يضعها أمام مفترق طرق خطير.

وفي هذا السياق، نستعرض أبرز الأبراج التي تمتلك حدس قوي أو ما نسميها الحاسة السادسة وتتمتع بقدرة فطرية على كشف الخفايا، وفقًا لما ذكره موقع "Times of India".

برج الأسد

تتمتع نساء مواليد برج الأسد بحدس عالي عندما يتعلق الأمر باستشعار مشاعر ورغبات الآخرين، مما يجعلهم متميزين في قراءة الناس وفهم ما يدور في تفكيرهم كما أنه مدرك تمامًا لمحيطه ويمكنه التقاط الإشارات الدقيقة مثل لغة الجسد أو نبرة الصوت، مما يساعده معرفة بعض الحقائق بسهولة، والبعض يظن أنه شخص كثير الشكوك في من حوله لكن أحيانا يشعر ببعض الأمور الحقيقة .

برج الحوت

نساء مواليد برج الحوت حساسيتهم العاطفية العميقة تسمح لهم بالشعور بما يفكر فيه الآخرون أو يختبرونه، حتى عندما لا يتم التحدث عنه بصوت عالٍ كما يرمز ارتباطهم العميق بالمياه إلى القدرة على الغوص في أعماق العقل الباطن، مما يسمح لهم بإدراك الحقائق المخفية وغالبًا ما يرشدون الآخرين من خلال البصيرة الحدسية.

برج الجوزاء

يتمتع نساء برج الجوزاء، بفضول لا يشبع يمتد إلى علاقاتهم الرومانسية طبيعتهم المزدوجة تجعلهم عرضة للإفراط في التفكير، والتساؤل باستمرار عن النوايا وراء كل كلمة وكل فعل خذ رسالة نصية بسيطة، على سبيل المثال؛ قد يجد الجوزاء نفسه يشرح المعنى، مما يترك مجالًا للشك، قد يجدن صعوبة في الثقة بالآخرين، ويميلن إلى التحليل العميق والدقيق لتصرفات الشريك مما يساعده في الوصول إلى بعض الحقائق.

برج السرطان

تتميز نساء برج السرطان بحساسيتهن وعاطفتهن الجياشة، وقد يملن إلى القلق والخوف من فقدان الطرف الآخر، قد يظهرن تملكًا في العلاقات، ويملن إلى التحفظ والشك في نوايا الآخرين والبحث بشكل مستمر وراء حياة الشريك والتدقيق في كل تفاصيل حياته.



مسلسل الشرنقة