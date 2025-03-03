شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل شهادة معاملة أطفال.. 4 أبراج بخيلة زي عبد الستار الكف خدي بالك منهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال ضمن سباق مسلسلات رمضان 2025 من بطولة النجم محمد هنيدي، حيث يجسد شخصية المحامي عبد الستار الكف، المعروف ببخله الشديد سواء مع الموظفين أو زوجته، إلى جانب تورطه في بعض الأعمال الفاسدة. في هذا السياق، نستعرض خلال السطور التالية الأبراج الفلكية التي قد يميل رجالها إلى البخل في المال والمشاعر، وفقًا لما جاء في موقع India Today.

برج الثور

يميل رجال برج الثور إلى الاستقرار المالي والأمان، مما يجعلهم شديدي الحرص على أموالهم. قد يُنظر إليهم على أنهم من أكثر الأبراج بخلًا، حيث يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم ويفضلون إظهار الحب من خلال الأفعال الملموسة بدلًا من الكلمات الرومانسية.

برج العذراء

يُعرف رجال برج العذراء بدقتهم وتحليلهم للأمور، مما يجعلهم يميلون إلى التوفير والتخطيط المالي الدقيق. غالبًا ما يكونون متحفظين في التعبير عن مشاعرهم، ويضعون الأولوية للجوانب العملية في العلاقات.

برج الجدي

يسعى رجال برج الجدي إلى تحقيق النجاح المالي والمهني، ويضعون أهدافهم المادية في المقدمة. قد يظهرون تحفظًا في العلاقات العاطفية، حيث يعبرون عن مشاعرهم بشكل تدريجي وبأسلوب عملي بعيدًا عن العاطفة الجياشة.

برج السرطان

يميل رجال برج السرطان إلى التحكم والسيطرة في جميع جوانب حياتهم، وقد يظهر هذا في تعاملهم مع المال، قد يكون من الصعب عليهم التعبير عن مشاعرهم، وقد يظهرون تحفظاً شديداً في العلاقات العاطفية.



صورة معبرة عن البخل