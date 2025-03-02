شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل حكيم باشا.. 3 أبراج عندها داء السيطرة زي برنسة والان مع تفاصيل الخبر

تلعب الفنانة سهر الصايغ دور سيدة تدعى "برنسه"، والتي تمارس سيطرتها على نساء المنزل، وابنة عم حكيم وأخته في الرضاعة ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا، وفى إطار هذا السياق، نستعرض في هذا التقرير، أبراج معروفة بشخصيتها المسيطرة، مثل برنسة بـ مسلسل حكيم باشا، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia".

مسلسل حكيم باشا.. أبراج معروفة بالسيطرة برج الحمل

يُعتبر برج الحمل من أكثر الأبراج المحبة للسيطرة حيث يتميز مواليد هذا البرج برغبتهم الدائمة في تحمل المسئولية كما يتمتعون بشخصية قيادية بالفطرة ودائماً ما يحرصون على منافسة من حولهم، ولا يخافون التعرض للمخاطر ودائماً ما لديهم قائمة بالأهداف التي يسعون لتحقيقها، وقد تظهر سيطرتهم في بعض الأحيان على إنها اندفاعية أو عدوانية.



سهر الصايغ بمسلسل حكيم باشا

برج الأسد

يميل مولود برج الأسد دائماً إلى السيطرة، ويسعى إلى جذب الأضواء إليه كما يتمتع بحضور جذاب يلفت أنظار الآخرين ويزدهر دائماً في الأدوار القيادية، ودائماً ما يصدرون القرارات دون الاستماع لجدال أو نقاش.



مسلسل حكيم باشا

برج الجدي

يُعرف عن مواليد برج الجدي بأنهم يتمتعون بشخصية عملية وطموحين ودائماً لديهم رغبة في تحقيق أهدافهم والنجاح في حياتهم المهنية والاجتماعية، وغالبًا ما يُنظر إليهم على أنهم محبون للسيطرة خاصة في عملهم، حيث يتألقون في أدوارهم القيادية، كما يحرصون على تنظيم كل شيء حولهم ويتحملون المسئولية قراراتهم، ولأنهم يتسمون بالأنانية والنرجسية، فدائماً أغلب قراراتهم لصالحهم .



مشهد من مسلسل حكيم باشا

مسلسل حكيم باشا

يعرض مسلسل حكيم باشا على قناة CBC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الثانية الساعة 3 مساء. كما أعلنت قناة الحياة عرض مسلسل حكيم باشا في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء، كما سيعرض على قناة الحياة في تمام الساعة 9:30 مساء، على أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:30 صباحا، والإعادة الثالثة 1:15 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it.

وجدير بالذكر بأن مسلسل حكيم باشا، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، حمدي هيكل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

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