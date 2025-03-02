شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل قلبي ومفتاحه.. 5 أبراج تتردد في الاعتراف بمشاعرها مش زى ميار والان مع تفاصيل الخبر

تدور أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه حول ميار التي تطلق من زوجها ثلاث مرات وتضطر أن تلجأ لمحلل حتى تعود له مرة أخرى، وتطلب الزواج من سائق سيارة أجرة ولكنها تقع في حبه، ومن وحى أحداث المسلسل، نستعرض في هذا التقرير، أبراج تتردد في تولى زمام المبادرة في الحب، وفقاً لما ذكره موقع "pinkvilla".

أبراج تتردد في الاعتراف بمشاعرها برج الحوت

يُعرف مولود برج الحوت بالخجل والانطواء، فهو غالبًا ما يعتمد على الشخص الآخر في التقرب منه، لأنه حساس ويخشى من الشعور بالرفض أو الأذى، لذلك لن يتخذ زمام المبادرة ويعترف بمشاعره.

برج السرطان

غالبًا ما يعاني مولود برج السرطان من مشكلات تتعلق بالثقة بالنفس لذلك لن يبدأ أي محادثة عاطفية ويفضل أن يحلل ويقيم الموقف الحالي من وجهات نظر مختلفة بدلاً من أن يتسرع ويعترف، ولأنه حساس ويحلل كل شيء لا يندفع في إتخاذ أي قرار ولذلك لن يبدأ بالإعتراف بمشاعره .



مسلسل قلبى ومفتاحه

برج الجدي

بسبب طبيعة برج الجدى المتحفظة، يجد صعوبة في التعامل مع شخص ما على الفور، ويأخذ وقته في تحليل سلوك الطرف الآخر حتى يتخذ القرار بالدخول في علاقة عاطفية جديدة معه، ولأنه يفضل العلاقات العاطفية طويلة المدى، فأنه يفكر جيداً قبل إتخاذ القرار ويبدأ بالتلميحات حتى يتأكد من مشاعر الطرف الآخر ليبدأ بالإعتراف له.

برج العذراء

ينتظر مولود برج العذراء أن يتأكد من مشاعر الطرف الآخر واهتمامه به، ويسعى لمعرفة كل تفاصيل حياته ولأنه يميل إلى الإفراط في التحليل والتفكير في كل نتيجة محتملة لن يتسرع في إتخاذ زمام المبادرة ويعترف بمشاعره.

برج الثور

يعتقد مولود برج الثور أنه من المهم أن يكون متوافقًا مع شريك حياته المستقبلي، لذلك يحرص على أن يتأكد أولاً من مشاعره تجاهه، وإنه يشعر بالراحة معه لذلك يكون معه علاقة صداقة في أول الأمر حتى يتأكد من مشاعره ثم يعترف بمشاعره.

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