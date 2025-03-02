شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل الكابتن.. 4 أبراج من أوفى الأصدقاء زى كريم صاحب حسام والان مع تفاصيل الخبر

تدور أحداث مسلسل الكابتن حول حسام الذى يجسد دوره الفنان أكرم حسنى و الذى يعمل كابتن طيار، وفى إحدى الرحلات يحدث خطأ بالطائرة يتسبب في سقوطها ووفاة الركاب وتطارده أرواحهم بعد ذلك، وتجمع حسام وكريم "أحمد عبد الوهاب"، علاقة صداقة قوية، حيث يحرص الأخير على الوقوف بجواره في السراء والضراء، ومن وحى شخصية كريم بمسلسل الكابتن، نستعرض في هذا التقرير، أبراج معروفة بأنها من أوفى الأصدقاء، وفقاً لما ذكره موقع "timesofindia.indiatimes".

مسلسل الكابتن.. أبراج من أوفى الأصدقاءبرج الثور

مولود برج الثور من أوفى الأصدقاء، حيث إنه على استعداد دائماً لبذل قصارى جهده لدعم صديقه وحماية أحبائه، ويبادله الولاء والاحترام، ويسعى جاهداً للحفاظ على علاقته به.



كريم يطمئن على حسام بمسلسل الكابتن

برج السرطان

برج السرطان من أكثر الأبراج العاطفية والتي تحرص على رعاية أحبائها وحمايتهم وتقوية علاقته بهم، كما يتسم بالإخلاص ودعم صديقه واستعداده الدائم للوقوف بجواره في السراء والضراء، كما يعطى الأولوية لرفاهية وسعادة صديقه.



مشهد من المسلسل

برج الأسد

يُعرف مولود الأسد بشخصيته المحبة للحياة وإخلاصه وأناقته وإخلاصه الشديد لأصدقائه وأحبائه، ودائماً هو مصدر قوة ودعم لهم، ويدافع عنهم دائماً ويحميهم من أي خطر.



كريم وحسام بمسلسل الكابتن

برج الجدي

يُعرف مولود برج الجدي بأخلاقه وحرصه على تحقيق أهدافه، وإخلاصه لأصدقائه وإلتزامه وجديته لذلك يمكن الإعتماد عليه، كما يعطى الأولوية لسعادة أحبائه .

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