شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج الثور.. حظك اليوم الأحد 2 مارس: حب جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برج الثور دائمًا عاشق للمغامرة و يرى أن الحياة مملة دون خوض المعارك للحصول على ما يريد، كما يتمتع بشخصية قيادية ناجحة، ويتسم بالصبر الطويل.

برج الثور فى حظك اليوم

مولود برج الثور قادر على الصمود فى وجه المصاعب فهو يعلم جيدًا أن الحياة تحمل له الكثير من الأقدار السارة والمزعجة احيانًا، كما يتصف بالرومانسية.

مشاهير برج الثور

ومن مشاهير برج الثور عادل إمام، وفى إطار هذا السياق يقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهنى

احذر الدخول فى نقاش وجدال مع أحد المسئولين فى عملك أو إحدى السلطات القوية، وكن متحفظًا جدًا، واعمل على تحسين علاقتك بمن حولك.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفى

الحب الجديد فى حياتك يشعل الأجواء فرحة وسعادة، كن إيجابيًا مع الحبيب الجديد وانسى الماضى، فدائمًا البدايات الجديدة تحمل معها عمرًا جديدًا، يعوضنا عن الماضى الذى فقدنا فيه معانى الجمال والسعادة، فافتح قلبك للحياة فالقادم ممزوج بالفرحة.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحى

اهتمامك بصحتك ومظهرك يكون دائمًا أفضل عنوان لشخصيتك، فاستمر فى اتباعك لعاداتك الصحية فى حياتك فهى رأس مالك.

توقعات علماء الفلك لمواليد برج الثور الفترة المقبلة

أنت اجتماعى من الدرجة الأولى تستطيع كسب أرض جديدة كل يوم، وبقليل من الجهد تكون محور الإجتماعات، فالجميع يلتف حولك ليستضىء من إشراقة أفكارك وخبراتك.