شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: مسلسل الكابتن.. 7 أبراج معروفة بالثرثرة مثل سما خطيبة حسام والان مع تفاصيل الخبر

عرضت أولى حلقات مسلسل الكابتن أمس والذى ينافس بقوة في ماراثون دراما رمضان 2025، وظهرت في أحد المشاهد آية سماحة "سما" وهى تثرثر وتدعى معرفتها ببعض الأشياء عند جلوسها مع خطيبها أكرم حسنى "حسام"، ومن وحى شخصية سما بمسلسل الكابتن، نستعرض في التقرير، أبراج معروفة بالثرثرة مثل سما، وفقاً لما ذكره موقع " republicworld ".

مسلسل الكابتن.. أبراج معروفة بالثرثرة مثل سمابرج الحمل

يتميز مولود برج الحمل بأسلوبه الديناميكي في التواصل مع الآخرين، فهو جريء ومتحمس دائماً ويحرص على مشاركة أفكاره وأرائه مع الآخرين، لذلك دائماً ما تجده أكثر شخص متحدث في أي تجمع .



مشهد آخر من مسلسل الكابتن

برج الجوزاء

يُعرف مولود برج الجوزاء، بإمتلاكه مهاراة التواصل ويتسم بالذكاء الحاد والفضول لذلك يفضل الثرثرة في أي موضوعات ويستمتع باستكشاف أشياء جديدة لا يعرفها والتي يشاركها مع أشخاص آخرين، لذلك فهو متحدث بارع بطبعه.



سما بمشهد من مسلسل الكابتن

برج الأسد

يحب مولود برج الأسد أن يكون محور اهتمام من حوله، ويجد أن الثرثرة هي أفضل طريقة لجذب الإنتباه، لذلك يشارك قصصه وأفكاره وآرائه مع من حوله.



مشهد من الحلقة الأولى من مسلسل الكابتن

برج الميزان

يتمتع مولود برج الميزان، بمهارات التواصل ويتعامل بدبلوماسية مع من حوله، ودائماً ما يبحث عن أرضية مشتركة بين وبين الآخرين حتى يستطيع التحدث معهم في المواضيع المشتركة بينهما، كما يتمتع مواليد برج الميزان بقدرة كبيرة على الاستماع والاستمتاع بالمشاركة في مناقشات هادفة والتي يكتشف من خلالها وجهات نظر وأفكار مختلفة.

برج القوس

يُعرف مولود برج القوس بروحه المغامرة وحبه للاستكشاف، وتمتعه بروح حرة فهو دائماً مستعد دائمًا للمناقشة ويحرص على مشاركة أفكاره وآرائه مع من حوله.

برج الدلو

لا يخشى برج الدلو أبدًا من قول الحقيقة، ودائماً هو مفتون بالأفكار والمفاهيم التي تتحدى الوضع الراهن، ولا شيء يحبه أكثر من الانخراط في محادثات مثيرة مع الآخرين .

برج الحوت

يتمتع مولود برج الحوت بحس خيالي وبديهي، فهو قاص بالفطرة يحب نسج القصص التي تنقل الآخرين إلى أراضٍ بعيدة، كما يتمتع بمهارة في استغلال مشاعر وتجارب الآخرين، مما يجعله مستمع جيد .



ومسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

ويشارك فى بطولته أيضا كل من: آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمرو الدالى، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى.

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