شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: من وحى مسلسل كامل العدد.. 3 أبراج معروفة بلسانها الحلو زى "ليلى" والان مع تفاصيل الخبر

تلعب النجمة دينا الشربينى دور ليلى تيمور في مسلسل كامل العدد الجزء الثالث والتي تعرف بحسن تعاملها من حوله وكلامها المعسول الذى جعلها محبوبة من الجميع، وفى الحقيقة يتشابه الكثير من الأشخاص مع ليلى تيمور بطلة مسلسل كامل العدد الجزء الثالث، وهؤلاء يعتقد إنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي نستعرضها في هذا التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للمجاملة، وفقاً لما ذكره موقع " pinkvilla".

اليوم العالمي للمجاملة.. أبراج معروفة بلسانها الحلو زى بطلة كامل العددبرج الجوزاء

يمتلك مولود برج الجوزاء مهارة التواصل مع الآخرين، حيث ينصت لمن حوله جيداً، ولا يجرح مشاعرهم بكلمة أو بأى تصرف، ودائماً ما يعرف بمجاملته لمن حوله.

برج الأسد

يحكم الشمس برج الأسد، ويعرف مواليد هذا البرج بحرصهم على لفت الإنتباه دائماً، وحسن تعاملهم مع الجميع، ومجاملتهم لمن حولهم، لذلك فهم محبوبين من الناس.

برج القوس

يتمتع مولود برج القوس بالعديد من الصفات والتي منها حبه الشديد للإنطلاق والسفر كما يعبر عن مشاعره بحرية ولكن دون أن يجرح أحد حيث يحرص دائماً بالحفاظ على مشاعر الآخرين.

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