شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: برج القوس.. حظك اليوم السبت 1 مارس: سامح شريك حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسم مولود برج القوس بالعديد من الصفات، والتى منها حبه للسفر والتجول بين البلاد كما يحب الحرية، لذلك لا يقبل أن يقيده أى شخص سواء فى حياته الاجتماعية أو المهنية.

برج القوس فى حظك اليوم

يتسم مولود برج القوس بحبه الشديد لعمله والتسوق والعصبية التى تدفعه لاتخاذ قرارات خاطئة فى بعض الأحيان، كما يحب عمله ويحرص على إتقانه.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس الفنان براد بيت، ويقدم ”الخليج 365” توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

لا تتراجع عن أى قرار اتخذته لصالح تقدم عملك، وضع خطة جديدة تتوافق مع الظروف الجديدة التى تمر بها مؤسستك حتى تنجح وتطور فى عملك.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

سامح شريك حياتك ولا تعاتبه بين الحين والآخر على ما اقترفه من أخطاء فى الماضى، وافتح معه صفحة جديدة حتى تشعر معه بالسعادة.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حافظ على صحتك بتناول أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، واحصل على قسط كافٍ من النوم، ولا تفرط فى تناول الطعام حتى تحافظ على رشاقتك.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

يجب على مولود برج القوس خلال الفترة المقبلة أن يسامح شريك حياته ويفتح معه صفحة جديدة حتى يعيش حياة هادئة معه.