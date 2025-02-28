شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: حسب برجك الفلكى.. اعرف هتفطر أول يوم رمضان فين ومع مين؟ والان مع تفاصيل الخبر

يحرص الكثيرون خلال أول أيام شهر رمضان على الإفطار مع أحبائهم وأصدقائهم وأقاربهم، حتى يشعرون بالونس والسعادة واسترجاع أجمل ذكرياتهم معهم، وفى هذا التقرير، نستعرض أين وكيف سيفطر كل برج فلكى بأول أيام رمضان.

حسب برجك الفلكى.. اعرف هتفطر أول يوم رمضان فين؟ برج الثور.. هتفطر مع عيلتك فى جنينة

يتسم مولود برج الثور بحبه الشديد لعائلته وبحرصه على قضاء أغلب الوقت معهم، لذلك سوف يقرر أن يتناول وجبة الإفطار معهم فى المنزل أو فى إحدى الحدائق.

برج الجدى.. هتفطر مع كبير العيلة

يعرف عن برج الجدى جديته وانضباطه والتزامه بالقواعد، لذلك سوف يفضل أن يتناول وجبة الإفطار بمنزل كبير عائلته.

برج الحوت.. هتفطر فى البيت مع أسرتك

يعرف عن مولود برج الحوت حبه الشديد لعائلته ورومانسيته كما يفضل أجواء المنزل والجلوس فيه لفترة طويلة، لذلك سوف يفضل تناول وجبة الإفطار فى المنزل مع أسرته.

برج الدلو.. هتفطر على النيل

يحب مولود برج الدلو الحرية والانطلاق، لذلك من المتوقع أن يدعو أسرته لتناول وجبة الإفطار فى أحد المطاعم المطلة على النيل حتى يستمتع بالهواء الطلق.

برج السرطان.. هتفطر مع عيلتك فى الحسين

يتسم مولود برج السرطان بحبه الشديد لعائلته وشريك حياته وغيرته الشديدة عليه، كما يحب الأماكن الأثرية، لذلك من المتوقع أن يتناول وجبة الإفطار مع أسرته فى حى الحسين أو السيدة زينب.



وجبة الإفطار بأول أيام رمضان

برج الحمل.. هتفطر على سطح بيتك

يفضل مولود برج الحمل التجديد والبعد عن الروتين، لذلك من المتوقع أن يقترح تناول وجبة الإفطار فى سطح المنزل مع أسرته وجيرانه.

برج الميزان.. هتشتغل من البيت وأنت بتفطر

يحب مولود برج الميزان أسرته ويحرص على الاجتهاد فى عمله، لذلك من المتوقع أن يتناول وجبة الإفطار مع أسرته مع متابعة عمله من المنزل.

برج القوس.. هتفطر فى الطيارة

يحب برج القوس الانطلاق والسفر، لذلك من المتوقع أن يتناول وجبة الإفطار فى أحد الدول الأجنبية أو فى الطائرة.



وجبة الإفطار

برج الأسد.. هتفطر فى مطعم خمس نجوم

يفضل مولود برج الأسد تناول الأطعمة الفاخرة، لذلك من المتوقع أن يتناول وجبة الإفطار فى أحد المطاعم الخمس نجوم مع أفراد عائلته.

برج العقرب.. هتفطر مع زمايلك فى الشغل

يحب مولود برج العقرب عمله ويحرص على إتقانه، لذلك من المتوقع أن يتناول وجبة الإفطار فى عمله حتى لا يهدر وقته.

برج الجوزاء.. هتفطر مع أصحابك فى خيمة رمضانية

يحب مولود برج الجوزاء الانطلاق والسفر، لذلك من المتوقع أن يصطحب أصدقاءه فى مركب على النيل أو مطعم مطل على الشاطئ أو لخيمة رمضانية.

برج العذراء.. هتفطر مع عيلتك فى البيت

يعرف عن مولود برج العذراء جديته وحبه الشديد للانضباط، لذلك من المتوقع أن يتناول وجبة الإفطار مع أسرته فى البيت.