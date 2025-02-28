شكرا لقرائتكم خبر عن طالع الأبراج: الحلقة الأولى من مسلسل الشرنقة.. 4 أبراج تصلح للعمل فى المحاسبة مثل حسام والان مع تفاصيل الخبر

تصدر مسلسل الشرنقة الذى عرضت أولى حلقاته أمس على منصة watch it، تريندات محرك البحث جوجل، ودارت أول حلقة من مسلسل الشرنقة حول تهديد البنك بسحب سيارة المحاسب حازم النشار ويلعب دوره الفنان أحمد داود، وذلك بسبب مروره بضائقة مالية، ما تسبب فى عدم قدرته على دفع قسط السيارة، ومن وحى أول حلقة من مسلسل الشرنقة، نستعرض فى هذا التقرير أبراج تنجح فى العمل بمجال المحاسبة، وفقاً لما ذكره موقع yourtango.

أبراج تصلح للعمل بمجال المحاسبة مثل حسام بمسلسل الشرنقة برج الجدى

يتسم مولود برج الجدى بالطموح وضبط النفس والاجتهاد فى العمل، كما يلتزم بقواعد المؤسسة التى يعمل بها، كما يمتلك عقلية تجارية مميزة، لذلك فهو محاسب جيد.

برج الثور

يعرف عن مولود برج الثور بأنه شخص متوازن وجدير بالثقة ومحب لعمله، ويمتلك مهارة إدارة الأموال كما يتمتع بالصبر الطويل، مما يساعده على إكمال المهام الصعبة، لذلك فهو جيد فى مجال المحاسبة.



بوستر مسلسل الشرنقة

برج الميزان

يحرص مولود برج الميزان على تحقيق التوازن في كل شيء، ويسعى لتحقيق العدل كما يتعامل بدبلوماسية مع من حوله، ويتميز بإزدهاره ونجاحه في الأعمال الجماعية.

برج الجوزاء

يستطيع مولود برج الجوزاء التكيف في الظروف المختلفة، وقادر على توصيل المعلومات المالية المعقدة بوضوح كما يتمتع بمهارات تواصل، ويستطيع تحمل المسئولية واغتنام الفرص، لذلك هو جيد في العمل بمجال المحاسبة.

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